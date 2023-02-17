https://sputnik-georgia.ru/20230217/poezda-v-gruzii-khodyat-s-pereboyami-iz-za-nepogody--274964146.html
Поезда в Грузии ходят с перебоями из-за непогоды
Поезда в Грузии ходят с перебоями из-за непогоды
Компания готова вернуть деньги за проданные билеты 17.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-17T13:25+0400
2023-02-17T13:25+0400
2023-02-17T13:46+0400
грузия
новости
происшествия
западная грузия
грузинская железная дорога
гжд
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/03/267114082_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_52f626b812189f6fce492a2a2bff6262.jpg
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Поезда, движущийся в направлении Западной Грузии, могут работать с помехами из-за снегопада, поэтому компания Грузинская железная дорога (ГЖД) готова вернуть деньги пассажирам за проданные билеты.В ГЖД отметили, что небольшие опоздания происходят вне зависимости от компании.По прогнозам синоптиков, непогода в Грузии продлится до конца месяца. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
западная грузия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/03/267114082_38:0:2767:2047_1920x0_80_0_0_82ac1e00f3d7a25be8bae398fc095959.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, западная грузия, грузинская железная дорога, гжд, тбилиси
грузия, новости, происшествия, западная грузия, грузинская железная дорога, гжд, тбилиси
Поезда в Грузии ходят с перебоями из-за непогоды
13:25 17.02.2023 (обновлено: 13:46 17.02.2023)
Компания готова вернуть деньги за проданные билеты
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Поезда, движущийся в направлении Западной Грузии, могут работать с помехами из-за снегопада, поэтому компания Грузинская железная дорога (ГЖД) готова вернуть деньги пассажирам за проданные билеты.
В ГЖД отметили, что небольшие опоздания происходят вне зависимости от компании.
"Просим учесть создавшееся положение, желаем счастливого и безопасного проезда", – отмечено в заявлении компании.
По прогнозам синоптиков, непогода в Грузии продлится до конца месяца.