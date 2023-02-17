https://sputnik-georgia.ru/20230217/poezda-v-gruzii-khodyat-s-pereboyami-iz-za-nepogody--274964146.html

Поезда в Грузии ходят с перебоями из-за непогоды

Поезда в Грузии ходят с перебоями из-за непогоды

Компания готова вернуть деньги за проданные билеты 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T13:25+0400

2023-02-17T13:25+0400

2023-02-17T13:46+0400

грузия

новости

происшествия

западная грузия

грузинская железная дорога

гжд

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/03/267114082_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_52f626b812189f6fce492a2a2bff6262.jpg

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Поезда, движущийся в направлении Западной Грузии, могут работать с помехами из-за снегопада, поэтому компания Грузинская железная дорога (ГЖД) готова вернуть деньги пассажирам за проданные билеты.В ГЖД отметили, что небольшие опоздания происходят вне зависимости от компании.По прогнозам синоптиков, непогода в Грузии продлится до конца месяца. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

западная грузия

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, западная грузия, грузинская железная дорога, гжд, тбилиси