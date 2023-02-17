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Поезда в Грузии ходят с перебоями из-за непогоды
Поезда в Грузии ходят с перебоями из-за непогоды
Компания готова вернуть деньги за проданные билеты 17.02.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Поезда, движущийся в направлении Западной Грузии, могут работать с помехами из-за снегопада, поэтому компания Грузинская железная дорога (ГЖД) готова вернуть деньги пассажирам за проданные билеты.В ГЖД отметили, что небольшие опоздания происходят вне зависимости от компании.По прогнозам синоптиков, непогода в Грузии продлится до конца месяца. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, западная грузия, грузинская железная дорога, гжд, тбилиси
грузия, новости, происшествия, западная грузия, грузинская железная дорога, гжд, тбилиси

Поезда в Грузии ходят с перебоями из-за непогоды

13:25 17.02.2023 (обновлено: 13:46 17.02.2023)
© photo: Sputnik / Игорь ЗарембоПоезд на центральном вокзале Берлина
Поезд на центральном вокзале Берлина - Sputnik Грузия, 1920, 17.02.2023
© photo: Sputnik / Игорь Зарембо
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Компания готова вернуть деньги за проданные билеты
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Поезда, движущийся в направлении Западной Грузии, могут работать с помехами из-за снегопада, поэтому компания Грузинская железная дорога (ГЖД) готова вернуть деньги пассажирам за проданные билеты.
В ГЖД отметили, что небольшие опоздания происходят вне зависимости от компании.

"Просим учесть создавшееся положение, желаем счастливого и безопасного проезда", – отмечено в заявлении компании.

По прогнозам синоптиков, непогода в Грузии продлится до конца месяца.
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