https://sputnik-georgia.ru/20230217/postavka-rossiyskogo-gaza-v-armeniyu-budet-vremenno-prekraschena-274983507.html
Поставка российского газа в Армению будет временно прекращена
Поставка российского газа в Армению будет временно прекращена
Это необходимая мера для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения газом других потребителей 17.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-17T22:35+0400
2023-02-17T22:35+0400
2023-02-17T22:35+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев – Sputnik. Поставка газа из России в Армению будет временно прекращена с 18 февраля, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу "Газпром-Армения".В районе Ставропольского края 14 февраля был частично засорен магистральный газопровод "Северный Кавказ – Закавказье", в результате чего значительно упали ежедневные поставки газа в Армению."Газпром-Армения" сообщает, что из-за перебоев и недостаточного объема поставок газа из России, а также из-за технических условий использования Абовянского подземного хранилища для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения газом других потребителей с 18 февраля прекратится снабжение ряда газовых заправок в Армении.Для обеспечения работы автотранспорта на остальные газозаправочные станции поставки будут продолжены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, экономика, армения
россия, новости, экономика, армения
Поставка российского газа в Армению будет временно прекращена
Это необходимая мера для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения газом других потребителей
ТБИЛИСИ, 17 фев – Sputnik.
Поставка газа из России в Армению будет временно прекращена с 18 февраля, сообщает Sputnik Армения
со ссылкой на пресс-службу "Газпром-Армения".
В районе Ставропольского края 14 февраля был частично засорен магистральный газопровод "Северный Кавказ – Закавказье", в результате чего значительно упали ежедневные поставки газа в Армению.
"Газпром-Армения" сообщает, что из-за перебоев и недостаточного объема поставок газа из России, а также из-за технических условий использования Абовянского подземного хранилища для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения газом других потребителей с 18 февраля прекратится снабжение ряда газовых заправок в Армении.
Для обеспечения работы автотранспорта на остальные газозаправочные станции
поставки будут продолжены.