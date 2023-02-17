https://sputnik-georgia.ru/20230217/postavka-rossiyskogo-gaza-v-armeniyu-budet-vremenno-prekraschena-274983507.html

Поставка российского газа в Армению будет временно прекращена

Поставка российского газа в Армению будет временно прекращена

Это необходимая мера для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения газом других потребителей 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T22:35+0400

2023-02-17T22:35+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев – Sputnik. Поставка газа из России в Армению будет временно прекращена с 18 февраля, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу "Газпром-Армения".В районе Ставропольского края 14 февраля был частично засорен магистральный газопровод "Северный Кавказ – Закавказье", в результате чего значительно упали ежедневные поставки газа в Армению."Газпром-Армения" сообщает, что из-за перебоев и недостаточного объема поставок газа из России, а также из-за технических условий использования Абовянского подземного хранилища для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения газом других потребителей с 18 февраля прекратится снабжение ряда газовых заправок в Армении.Для обеспечения работы автотранспорта на остальные газозаправочные станции поставки будут продолжены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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