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Приметы на Масленицу 2023: что нельзя делать в праздник

Приметы на Масленицу 2023: что нельзя делать в праздник

Масленица – веселый народный праздник, который в 2023 году начнут праздновать 20 февраля 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T19:26+0400

2023-02-17T19:26+0400

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справки

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Что нельзя делать на Масленицу - о народных приметах праздника, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя на Масленицу в неубранном доме встречать гостей, поэтому хозяйки стараются делать уборку в доме до наступления праздника. На Масленицу нельзя ссориться, ругаться, сплетничать и сквернословить – это плохая примета, привлекающая неудачу. По приметам нельзя грустить и изолироваться во время всеобщего веселья, можно весь год провести в одиночестве. Также нельзя на Масленицу блины резать ножом – это плохая примета, притягивающая беду и несчастья. Народные приметы Испечь на Масленицу много блинов – хорошая примета, значит, урожай будет богатый, мало – год предстоит неурожайный. Если блины получились вкусные и румяные – семью ожидает благополучие и процветание, а если не удались – это явная приметы, что год ожидается трудный, полный неприятностей. Скупиться на угощение в праздник – плохая примета, можно весь год провести в нужде и долгах, а чем больше на Масленицу человек съест блинов, тем счастливее будет. Плохая примета – не повеселиться в праздник от души. Можно весь год провести в тоске и грусти. По приметам весна будет теплой, если холодно и морозно на Масленицу, а если идет дождь – значит, грибов будет много. Много сосулек на Масленицу – хорошая примета, урожай будет хороший, а если в праздник ударят морозы – значит, лето засушливым не будет. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки