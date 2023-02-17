https://sputnik-georgia.ru/20230217/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-274960537.html

Прямая трансляция: Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой

Прямая трансляция: Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова провела в пятницу свой еженедельный традиционный брифинг в Москве 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T12:20+0400

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Мария Захарова в ходе встречи с прессой коснулась актуальных вопросов, касающихся внешней политики России.

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