https://sputnik-georgia.ru/20230217/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-274960537.html
Прямая трансляция: Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Прямая трансляция: Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова провела в пятницу свой еженедельный традиционный брифинг в Москве 17.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-17T12:20+0400
2023-02-17T12:20+0400
2023-02-17T12:41+0400
видео
мультимедиа
россия
в мире
москва
мария захарова
мид россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/11/274960753_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_1aef2c3d7753f1242bf13c398ba9c5c8.jpg
Мария Захарова в ходе встречи с прессой коснулась актуальных вопросов, касающихся внешней политики России.
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/11/274960753_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_98092cd67a7476608f36671c90f94e8b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, в мире, москва, мария захарова, мид россии, видео
видео, мультимедиа, россия, в мире, москва, мария захарова, мид россии, видео
Прямая трансляция: Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
12:20 17.02.2023 (обновлено: 12:41 17.02.2023)
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова провела в пятницу свой еженедельный традиционный брифинг в Москве
Мария Захарова в ходе встречи с прессой коснулась актуальных вопросов, касающихся внешней политики России.