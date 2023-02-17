https://sputnik-georgia.ru/20230217/pryamaya-translyatsiya-vladimir-putin-provodit-vstrechu-s-aleksandrom-lukashenko-v-moskve-274970190.html

Владимир Путин провел встречу с Александром Лукашенко в Москве - видео

Владимир Путин провел встречу с Александром Лукашенко в Москве - видео

Смотрите в видео кадры прямой трансляции переговоров в Москве президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T16:00+0400

2023-02-17T16:00+0400

2023-02-17T16:18+0400

мультимедиа

видео

россия

в мире

москва

беларусь

владимир путин

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/11/274970042_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_268f6e32987d461b428876e7e4a2baf5.jpg

Президент России Владимир Путин проводит встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главная тема встречи - интеграционные процессы в рамках Союзного государства, а также вопросы безопасности и выработка совместных подходов во внешней политике.

москва

беларусь

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, россия, в мире, москва, беларусь, владимир путин, александр лукашенко, видео