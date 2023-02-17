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Владимир Путин провел встречу с Александром Лукашенко в Москве - видео
Владимир Путин провел встречу с Александром Лукашенко в Москве - видео
Смотрите в видео кадры прямой трансляции переговоров в Москве президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко 17.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-17T16:00+0400
2023-02-17T16:00+0400
2023-02-17T16:18+0400
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Президент России Владимир Путин проводит встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главная тема встречи - интеграционные процессы в рамках Союзного государства, а также вопросы безопасности и выработка совместных подходов во внешней политике.
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мультимедиа, видео, россия, в мире, москва, беларусь, владимир путин, александр лукашенко, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, москва, беларусь, владимир путин, александр лукашенко, видео
Владимир Путин провел встречу с Александром Лукашенко в Москве - видео
16:00 17.02.2023 (обновлено: 16:18 17.02.2023)
Смотрите в видео кадры прямой трансляции переговоров в Москве президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко
Президент России Владимир Путин проводит встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Главная тема встречи - интеграционные процессы в рамках Союзного государства, а также вопросы безопасности и выработка совместных подходов во внешней политике.