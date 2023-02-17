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У мечети в Батуми нашли брошенного новорожденного ребенка
У мечети в Батуми нашли брошенного новорожденного ребенка
К этому времени жизни ребенка не грозит опасность 17.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-17T16:06+0400
2023-02-17T16:06+0400
2023-02-17T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Новорожденного ребенка нашли брошенным на территории, прилегающей к мечети в черноморском курортном городе Батуми, сообщает Аджарское телевидение. По информации телеканала, к этому времени ребенок переведен в клинику и его жизни не угрожает опасности. Как разъяснили в МВД Грузии, к делу подключились социальные работники Агентства госопеки. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Поставление в опасное для жизни положение", что наказывается штрафом или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, или лишением свободы на срок до двух лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, батуми, аджарское телевидение
грузия, новости, происшествия, тбилиси, батуми, аджарское телевидение
У мечети в Батуми нашли брошенного новорожденного ребенка
К этому времени жизни ребенка не грозит опасность
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Новорожденного ребенка нашли брошенным на территории, прилегающей к мечети в черноморском курортном городе Батуми, сообщает Аджарское телевидение.
По информации телеканала, к этому времени ребенок переведен в клинику и его жизни не угрожает опасности.
Как разъяснили в МВД Грузии, к делу подключились социальные работники Агентства госопеки.
По факту возбуждено уголовное дело по статье "Поставление в опасное для жизни положение", что наказывается штрафом или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, или лишением свободы на срок до двух лет.