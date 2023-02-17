https://sputnik-georgia.ru/20230217/u-mecheti-v-batumi-nashli-broshennogo-novorozhdennogo-rebenka--274970858.html

У мечети в Батуми нашли брошенного новорожденного ребенка

У мечети в Батуми нашли брошенного новорожденного ребенка

К этому времени жизни ребенка не грозит опасность 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T16:06+0400

2023-02-17T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Новорожденного ребенка нашли брошенным на территории, прилегающей к мечети в черноморском курортном городе Батуми, сообщает Аджарское телевидение. По информации телеканала, к этому времени ребенок переведен в клинику и его жизни не угрожает опасности. Как разъяснили в МВД Грузии, к делу подключились социальные работники Агентства госопеки. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Поставление в опасное для жизни положение", что наказывается штрафом или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, или лишением свободы на срок до двух лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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