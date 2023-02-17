https://sputnik-georgia.ru/20230217/verkhniy-lars-segodnya--na-doroge-k-granitse-s-rf-deystvuyut-ogranicheniya-274957870.html

Верхний Ларс сегодня – на дороге к границе с РФ действуют ограничения

Верхний Ларс сегодня – на дороге к границе с РФ действуют ограничения

Ограничение введено из-за обильного снегопада и гололеда 17.02.2023, Sputnik Грузия

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национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. Ограничение на движение действует на участке Гудаури-Коби (93-107 км) трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за обильного снегопада и гололеда, уточнили в ведомстве.Для остального вида автотранспорта движение свободное. По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществиться в беспрерывном режиме. На участке Гудаури-Коби только через лавинозащитные тоннели. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, верхний ларс, армения, национальное агентство окружающей среды, грузино-российская граница