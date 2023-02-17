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Верхний Ларс сегодня – на дороге к границе с РФ действуют ограничения
Верхний Ларс сегодня – на дороге к границе с РФ действуют ограничения
Ограничение введено из-за обильного снегопада и гололеда 17.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-17T10:02+0400
2023-02-17T10:02+0400
2023-02-17T10:19+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. Ограничение на движение действует на участке Гудаури-Коби (93-107 км) трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за обильного снегопада и гололеда, уточнили в ведомстве.Для остального вида автотранспорта движение свободное. По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществиться в беспрерывном режиме. На участке Гудаури-Коби только через лавинозащитные тоннели. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, верхний ларс, армения, национальное агентство окружающей среды, грузино-российская граница
грузия, новости, погода, верхний ларс, армения, национальное агентство окружающей среды, грузино-российская граница
Верхний Ларс сегодня – на дороге к границе с РФ действуют ограничения
10:02 17.02.2023 (обновлено: 10:19 17.02.2023)
Ограничение введено из-за обильного снегопада и гололеда
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничение на движение действует на участке Гудаури-Коби (93-107 км) трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за обильного снегопада и гололеда, уточнили
в ведомстве.
Для остального вида автотранспорта движение свободное.
По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществиться в беспрерывном режиме. На участке Гудаури-Коби только через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.