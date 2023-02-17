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Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с Россией открылась для всех машин
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с Россией открылась для всех машин
Останавливаться на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби запрещено 17.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-17T15:44+0400
2023-02-17T15:44+0400
2023-02-17T15:44+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Запрет на передвижение машин с прицепом и полуприцепом по дороге в направлении границы Грузии с Россией снят, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионразвития страны. Закрытый из-за обильного снега участок Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс открыли после расчистки дороги. Останавливаться на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби запрещено. При этом на участке Гудаури-Коби можно передвигаться только через лавинозащитные тоннели, согласно данным Национального агентства окружающей среды.Проезд машин с прицепом и полуприцепом, а также автобусов на более чем 30 мест в тоннелях будет осуществляться лишь в одностороннем режиме. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, погода, грузия, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды
новости, погода, грузия, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с Россией открылась для всех машин
Останавливаться на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби запрещено
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Запрет на передвижение машин с прицепом и полуприцепом по дороге в направлении границы Грузии с Россией снят, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионразвития страны.
Закрытый из-за обильного снега участок Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс открыли после расчистки дороги.
Останавливаться на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби запрещено. При этом на участке Гудаури-Коби можно передвигаться только через лавинозащитные тоннели, согласно данным Национального агентства окружающей среды.
Проезд машин с прицепом и полуприцепом, а также автобусов на более чем 30 мест в тоннелях будет осуществляться лишь в одностороннем режиме.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.