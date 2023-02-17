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Зарезал жену в автобусе: жителя Тбилиси приговорили к 20 годам тюрьмы

Зарезал жену в автобусе: жителя Тбилиси приговорили к 20 годам тюрьмы

Сторона защиты настаивает на том, что подсудимый является невменяемым 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T16:48+0400

2023-02-17T16:48+0400

2023-02-17T17:04+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновным Роина Мебония по делу об убийстве женщины в автобусе и приговорил к 20 годам лишения свободы. Убийство произошло 21 мая 2022 года. По данным следствия, Мебония нанес своей 30-летней жене 10 ударов ножом в горло на глазах у собственных детей и пассажиров автобуса. Решение по делу принял судья Ромео Ткешелашвили. Как разъяснил судья, до выздоровления осужденный будет отбывать наказание в центре психического здоровья. Сам Мебония сделал короткое заявление на заседание. Сторона защиты намерена обжаловать решение суда в высшей инстанции. Как заявил адвокат Сулхан Комахидзе, Мебония является невменяемым и в момент совершения преступления не осознавал, что делал. "Правильнее было бы вообще прекратить уголовное преследование, отпустить его в лечебное учреждение, потому что даже заключение этой спорной экспертизы подтверждает его ограниченную вменяемость. Но он не ограниченно вменяем, а совершенно невменяем", - заявил адвокат журналистам. Что касается позиции прокуратуры, то по словам стороны обвинения, суд полностью учел представленные доказательства. "Соответственно, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет, на начальном этапе которого он будет помещен в соответствующее учреждение с целью принудительного лечения, а после исчерпания этих оснований продолжит отбывать наказание в пенитенциарном учреждение", - заявил прокурор Леван Жоржоладзе.По данным следствия, Мебония нанес своей жене множественные ранения холодным оружием в присутствии собственных несовершеннолетних детей и пассажиров автобуса. Случай произошел в тот момент, когда автобус передвигался по проспекту Гурамишвили. Полиция задержала обвиняемого недалеко от места происшествия в тот же день. Мебония были предъявлены обвинения в "умышленном убийстве, совершенном в отношении члена семьи с особой жестокостью". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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