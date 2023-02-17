https://sputnik-georgia.ru/20230217/zarezal-zhenu-v-avtobuse-zhitelya-tbilisi-prigovorili-k-20-godam-tyurmy-274972278.html
Зарезал жену в автобусе: жителя Тбилиси приговорили к 20 годам тюрьмы
Зарезал жену в автобусе: жителя Тбилиси приговорили к 20 годам тюрьмы
Сторона защиты настаивает на том, что подсудимый является невменяемым 17.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-17T16:48+0400
2023-02-17T16:48+0400
2023-02-17T17:04+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
тбилисский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24599/59/245995973_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_bbbc6c3f431c972210b030e47d443c61.jpg
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновным Роина Мебония по делу об убийстве женщины в автобусе и приговорил к 20 годам лишения свободы. Убийство произошло 21 мая 2022 года. По данным следствия, Мебония нанес своей 30-летней жене 10 ударов ножом в горло на глазах у собственных детей и пассажиров автобуса. Решение по делу принял судья Ромео Ткешелашвили. Как разъяснил судья, до выздоровления осужденный будет отбывать наказание в центре психического здоровья. Сам Мебония сделал короткое заявление на заседание. Сторона защиты намерена обжаловать решение суда в высшей инстанции. Как заявил адвокат Сулхан Комахидзе, Мебония является невменяемым и в момент совершения преступления не осознавал, что делал. "Правильнее было бы вообще прекратить уголовное преследование, отпустить его в лечебное учреждение, потому что даже заключение этой спорной экспертизы подтверждает его ограниченную вменяемость. Но он не ограниченно вменяем, а совершенно невменяем", - заявил адвокат журналистам. Что касается позиции прокуратуры, то по словам стороны обвинения, суд полностью учел представленные доказательства. "Соответственно, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет, на начальном этапе которого он будет помещен в соответствующее учреждение с целью принудительного лечения, а после исчерпания этих оснований продолжит отбывать наказание в пенитенциарном учреждение", - заявил прокурор Леван Жоржоладзе.По данным следствия, Мебония нанес своей жене множественные ранения холодным оружием в присутствии собственных несовершеннолетних детей и пассажиров автобуса. Случай произошел в тот момент, когда автобус передвигался по проспекту Гурамишвили. Полиция задержала обвиняемого недалеко от места происшествия в тот же день. Мебония были предъявлены обвинения в "умышленном убийстве, совершенном в отношении члена семьи с особой жестокостью". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24599/59/245995973_227:159:2682:2000_1920x0_80_0_0_4c74897dc2afad2f8f8cbab8ec27e350.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси, тбилисский городской суд
происшествия, грузия, новости, тбилиси, тбилисский городской суд
Зарезал жену в автобусе: жителя Тбилиси приговорили к 20 годам тюрьмы
16:48 17.02.2023 (обновлено: 17:04 17.02.2023)
Сторона защиты настаивает на том, что подсудимый является невменяемым
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновным Роина Мебония по делу об убийстве женщины в автобусе и приговорил к 20 годам лишения свободы.
Убийство произошло 21 мая 2022 года. По данным следствия, Мебония нанес своей 30-летней жене 10 ударов ножом в горло на глазах у собственных детей и пассажиров автобуса.
Решение по делу принял судья Ромео Ткешелашвили. Как разъяснил судья, до выздоровления осужденный будет отбывать наказание в центре психического здоровья. Сам Мебония сделал короткое заявление на заседание.
"Господин судья, я болен и не понимаю, что происходит", - сказал Мебония.
Сторона защиты намерена обжаловать решение суда в высшей инстанции. Как заявил адвокат Сулхан Комахидзе, Мебония является невменяемым и в момент совершения преступления не осознавал, что делал.
"Правильнее было бы вообще прекратить уголовное преследование, отпустить его в лечебное учреждение, потому что даже заключение этой спорной экспертизы подтверждает его ограниченную вменяемость. Но он не ограниченно вменяем, а совершенно невменяем", - заявил адвокат журналистам.
Что касается позиции прокуратуры, то по словам стороны обвинения, суд полностью учел представленные доказательства.
"Соответственно, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет, на начальном этапе которого он будет помещен в соответствующее учреждение с целью принудительного лечения, а после исчерпания этих оснований продолжит отбывать наказание в пенитенциарном учреждение", - заявил прокурор Леван Жоржоладзе.
По данным следствия, Мебония нанес своей жене множественные ранения холодным оружием в присутствии собственных несовершеннолетних детей и пассажиров автобуса. Случай произошел в тот момент, когда автобус передвигался по проспекту Гурамишвили. Полиция задержала обвиняемого недалеко от места происшествия в тот же день.
Мебония были предъявлены обвинения в "умышленном убийстве, совершенном в отношении члена семьи с особой жестокостью".