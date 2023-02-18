https://sputnik-georgia.ru/20230218/armeniya-gotova-ustanovit-dipotnosheniya-s-turtsiey---pashinyan-274997307.html

Армения готова установить дипотношения с Турцией - Пашинян

Армения готова установить дипотношения с Турцией - Пашинян

Установление дипотношений и открытие границ между Арменией и Турцией станет позитивным шагом для международной ситуации, считает армянский премьер 18.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-18T23:17+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев – Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что гуманитарный диалог с Турцией может привести к прогрессу в политическом диалоге, сообщает Sputnik Армения. Об этом глава правительства Армении заявил, выступая на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. После разрушительных землетрясений в Сирии и Турции в начале февраля Армения направила в пострадавшие регионы гуманитарную помощь и отряды спасателей.До землетрясения Армения и Турция поддерживали политический диалог через специальных представителей, и сейчас, возможно, появятся возможности для конкретных политических решений, добавил премьер.Работа над этим велась и в ходе визита министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Турцию, и Армения готова двигаться вперед, устанавливать дипломатические отношения с Турцией, заявил Пашинян.А открытие армяно-турецкой границы станет позитивным шагом не только для региональной, но и для международной ситуации, добавил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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