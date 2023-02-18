https://sputnik-georgia.ru/20230218/armeniya-gotova-ustanovit-dipotnosheniya-s-turtsiey---pashinyan-274997307.html
Армения готова установить дипотношения с Турцией - Пашинян
Армения готова установить дипотношения с Турцией - Пашинян
Установление дипотношений и открытие границ между Арменией и Турцией станет позитивным шагом для международной ситуации, считает армянский премьер 18.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-18T23:17+0400
2023-02-18T23:17+0400
2023-02-18T23:25+0400
новости
армения
турция
никол пашинян
арарат мирзоян
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/07/263436889_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fd3da0c12d35d661ded8045bbeb6e164.jpg
ТБИЛИСИ, 18 фев – Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что гуманитарный диалог с Турцией может привести к прогрессу в политическом диалоге, сообщает Sputnik Армения. Об этом глава правительства Армении заявил, выступая на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. После разрушительных землетрясений в Сирии и Турции в начале февраля Армения направила в пострадавшие регионы гуманитарную помощь и отряды спасателей.До землетрясения Армения и Турция поддерживали политический диалог через специальных представителей, и сейчас, возможно, появятся возможности для конкретных политических решений, добавил премьер.Работа над этим велась и в ходе визита министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Турцию, и Армения готова двигаться вперед, устанавливать дипломатические отношения с Турцией, заявил Пашинян.А открытие армяно-турецкой границы станет позитивным шагом не только для региональной, но и для международной ситуации, добавил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
армения
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/07/263436889_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_def48a016735a43c1b19d4cd8691be18.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, армения, турция, никол пашинян, арарат мирзоян, в мире
новости, армения, турция, никол пашинян, арарат мирзоян, в мире
Армения готова установить дипотношения с Турцией - Пашинян
23:17 18.02.2023 (обновлено: 23:25 18.02.2023)
Установление дипотношений и открытие границ между Арменией и Турцией станет позитивным шагом для международной ситуации, считает армянский премьер
ТБИЛИСИ, 18 фев – Sputnik
. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что гуманитарный диалог с Турцией может привести к прогрессу в политическом диалоге, сообщает Sputnik Армения
.
Об этом глава правительства Армении заявил, выступая на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
После разрушительных землетрясений в Сирии и Турции в начале февраля Армения направила в пострадавшие регионы гуманитарную помощь и отряды спасателей.
"Если этот шаг даст политические результаты, будет хорошо. Но мы руководствовались только гуманитарными соображениями и готовы оказать любую помощь по мере наших сил, ведь по соседству с нами пострадали миллионы людей", - добавил он.
До землетрясения Армения и Турция поддерживали политический диалог через специальных представителей, и сейчас, возможно, появятся возможности для конкретных политических решений, добавил премьер.
Работа над этим велась и в ходе визита министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Турцию, и Армения готова двигаться вперед, устанавливать дипломатические отношения с Турцией, заявил Пашинян.
А открытие армяно-турецкой границы станет позитивным шагом не только для региональной, но и для международной ситуации, добавил он.