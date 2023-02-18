https://sputnik-georgia.ru/20230218/blagotvoritelnyy-gala-kontsert-dlya-pomoschi-detyam-iz-sirii-i-turtsii-proydet-v-tbilisi-274983017.html
Благотворительный гала-концерт для помощи детям из Сирии и Турции пройдет в Тбилиси
Благотворительный гала-концерт для помощи детям из Сирии и Турции пройдет в Тбилиси
Cпециальный гость мероприятия - номинант на "Оскар" и "Золотой глобус", знаменитое сопрано Суми Чо 18.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-18T10:40+0400
2023-02-18T10:40+0400
2023-02-18T10:40+0400
культура
грузия
новости
фонд "древо желания"
нино сургуладзе
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Выдающиеся зарубежные артисты вместе с грузинскими исполнителями выступят 20 февраля на благотворительном концерте "Мировые звезды для детей" в большом концертном зале Национального драматического театра им. Шота Руставели. Благотворительный концерт фонда "Древо желания" всемирно известной оперной певицы Нино Сургуладзе посвящен 90-летию Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II. Средства, вырученные на благотворительном вечере, будут направлены на помощь детям, пострадавшим от разрушительных землетрясений в Турции и Сирии, которые произошли в начале февраля 2023 года.ООН призывает собрать $1 миллиард для помощи Турции>>В концерте, кроме Нино Сургуладзе, примут участие специальный гость, номинант на "Оскар" и "Золотой глобус", знаменитое сопрано Суми Чо, также специальный гость вечера итальянский тенор, дирижер Джузеппе Саббатини. Кроме того, на сцене театра Руставели выступят всемирно известный баритон Ладо Атанели, баритон Гия Гагнидзе и тенор Отар Джорджикия. В программе гала-концерта Патриарший хор кафедрального собора Святой Троицы - Самеба под руководством маэстро Свимона Джангулашвили, Тбилисский женский хор под управлением Омара Бурдули, маэстро Ника Никвашвили и Симфонический оркестр Тбилисского театра оперы и балета. Концерт будет транслироваться в прямом эфире телеканала "Имеди" с 22:00 (тбс). Телезрители могут принять участие в благотворительной акции, позвонив по номеру 0901900999. Цена одного звонка – 1 лари (0,40 доллара). Патриархия Грузии призвала жителей принять участие в акции.Благотворительный фонд "Древо желания" основан в 2014 году, его задачей является содействие эффективному лечению и медицинской реабилитации детей. За это время в результате различных благотворительных акций были спасены жизни множество тяжелобольных детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, фонд "древо желания", нино сургуладзе
культура, грузия, новости, фонд "древо желания", нино сургуладзе
Благотворительный гала-концерт для помощи детям из Сирии и Турции пройдет в Тбилиси
Cпециальный гость мероприятия - номинант на "Оскар" и "Золотой глобус", знаменитое сопрано Суми Чо
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Выдающиеся зарубежные артисты вместе с грузинскими исполнителями выступят 20 февраля на благотворительном концерте "Мировые звезды для детей" в большом концертном зале Национального драматического театра им. Шота Руставели.
Благотворительный концерт фонда "Древо желания" всемирно известной оперной певицы Нино Сургуладзе посвящен 90-летию Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II.
Средства, вырученные на благотворительном вечере, будут направлены на помощь детям, пострадавшим от разрушительных землетрясений в Турции и Сирии, которые произошли в начале февраля 2023 года.
В концерте, кроме Нино Сургуладзе, примут участие специальный гость, номинант на "Оскар" и "Золотой глобус", знаменитое сопрано Суми Чо, также специальный гость вечера итальянский тенор, дирижер Джузеппе Саббатини. Кроме того, на сцене театра Руставели выступят всемирно известный баритон Ладо Атанели, баритон Гия Гагнидзе и тенор Отар Джорджикия.
В программе гала-концерта Патриарший хор кафедрального собора Святой Троицы - Самеба под руководством маэстро Свимона Джангулашвили, Тбилисский женский хор под управлением Омара Бурдули, маэстро Ника Никвашвили и Симфонический оркестр Тбилисского театра оперы и балета.
Концерт будет транслироваться в прямом эфире телеканала "Имеди" с 22:00 (тбс). Телезрители могут принять участие в благотворительной акции, позвонив по номеру 0901900999. Цена одного звонка – 1 лари (0,40 доллара). Патриархия Грузии призвала жителей принять участие в акции.
Благотворительный фонд "Древо желания" основан в 2014 году, его задачей является содействие эффективному лечению и медицинской реабилитации детей. За это время в результате различных благотворительных акций были спасены жизни множество тяжелобольных детей.