https://sputnik-georgia.ru/20230218/blagotvoritelnyy-gala-kontsert-dlya-pomoschi-detyam-iz-sirii-i-turtsii-proydet-v-tbilisi-274983017.html

Благотворительный гала-концерт для помощи детям из Сирии и Турции пройдет в Тбилиси

Благотворительный гала-концерт для помощи детям из Сирии и Турции пройдет в Тбилиси

Cпециальный гость мероприятия - номинант на "Оскар" и "Золотой глобус", знаменитое сопрано Суми Чо 18.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-18T10:40+0400

2023-02-18T10:40+0400

2023-02-18T10:40+0400

культура

грузия

новости

фонд "древо желания"

нино сургуладзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23736/75/237367577_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_f7d09d864320b4b752189dfa25eacc8a.jpg

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Выдающиеся зарубежные артисты вместе с грузинскими исполнителями выступят 20 февраля на благотворительном концерте "Мировые звезды для детей" в большом концертном зале Национального драматического театра им. Шота Руставели. Благотворительный концерт фонда "Древо желания" всемирно известной оперной певицы Нино Сургуладзе посвящен 90-летию Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II. Средства, вырученные на благотворительном вечере, будут направлены на помощь детям, пострадавшим от разрушительных землетрясений в Турции и Сирии, которые произошли в начале февраля 2023 года.ООН призывает собрать $1 миллиард для помощи Турции>>В концерте, кроме Нино Сургуладзе, примут участие специальный гость, номинант на "Оскар" и "Золотой глобус", знаменитое сопрано Суми Чо, также специальный гость вечера итальянский тенор, дирижер Джузеппе Саббатини. Кроме того, на сцене театра Руставели выступят всемирно известный баритон Ладо Атанели, баритон Гия Гагнидзе и тенор Отар Джорджикия. В программе гала-концерта Патриарший хор кафедрального собора Святой Троицы - Самеба под руководством маэстро Свимона Джангулашвили, Тбилисский женский хор под управлением Омара Бурдули, маэстро Ника Никвашвили и Симфонический оркестр Тбилисского театра оперы и балета. Концерт будет транслироваться в прямом эфире телеканала "Имеди" с 22:00 (тбс). Телезрители могут принять участие в благотворительной акции, позвонив по номеру 0901900999. Цена одного звонка – 1 лари (0,40 доллара). Патриархия Грузии призвала жителей принять участие в акции.Благотворительный фонд "Древо желания" основан в 2014 году, его задачей является содействие эффективному лечению и медицинской реабилитации детей. За это время в результате различных благотворительных акций были спасены жизни множество тяжелобольных детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

культура, грузия, новости, фонд "древо желания", нино сургуладзе