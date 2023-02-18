https://sputnik-georgia.ru/20230218/gruziya-smogla-dobitsya-mirnogo-perioda-i-stabilnosti---premer-274997509.html

Грузия смогла добиться мирного периода и стабильности - премьер

Грузия смогла добиться мирного периода и стабильности - премьер

Премьер Грузии рассказал о приоритетах властей страны 18.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-18T23:39+0400

2023-02-18T23:39+0400

2023-02-18T23:39+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Грузия за последние 10 лет смогла добиться мира и стабильности и не собирается терять это, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, грузинский народ хочет мира и спокойствия. К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область. Позже уже бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции РФ. Между тем, Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.

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грузия, политика, новости, украина, ираклий гарибашвили