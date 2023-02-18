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Грузия смогла добиться мирного периода и стабильности - премьер
Грузия смогла добиться мирного периода и стабильности - премьер
Премьер Грузии рассказал о приоритетах властей страны 18.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-18T23:39+0400
2023-02-18T23:39+0400
2023-02-18T23:39+0400
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Грузия за последние 10 лет смогла добиться мира и стабильности и не собирается терять это, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, грузинский народ хочет мира и спокойствия. К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область. Позже уже бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции РФ. Между тем, Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.
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грузия, политика, новости, украина, ираклий гарибашвили
грузия, политика, новости, украина, ираклий гарибашвили
Грузия смогла добиться мирного периода и стабильности - премьер
Премьер Грузии рассказал о приоритетах властей страны
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Грузия за последние 10 лет смогла добиться мира и стабильности и не собирается терять это, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Грузия – маленькая страна и у нас есть свои собственные вызовы, последнее десятилетие - это единственный мирный период нашего существования, это то, что мы смогли сделать", - заявил премьер.
По его словам, грузинский народ хочет мира и спокойствия.
"Мы обеспечили мир и стабильность. Это необходимо народу. Народу нужно благополучие, стабильность, мир. Войной мы не сможем добиться ни благополучия, ни стабильности", - сказал Гарибашвили.
К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область.
Позже уже бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции РФ.
Между тем, Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.