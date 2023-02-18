https://sputnik-georgia.ru/20230218/kolichestvo-polos-dvizheniya-na-verkhnem-larse-vremenno-sokratyat-v-marte--274984211.html

Количество полос движения на "Верхнем Ларсе" временно сократят в марте

Количество полос движения на "Верхнем Ларсе" временно сократят в марте

Ограничения будут введены из-за прокладки наружных инженерных коммуникаций 18.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-18T09:00+0400

2023-02-18T09:00+0400

2023-02-18T09:00+0400

министерство транспорта россии

грузия

новости

верхний ларс

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ТБИЛИСИ, 18 фев – Sputnik. Количество полос движения на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" временно сократят, сообщили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков со ссылкой на министерство транспорта России.Из-за этого пропускная способность МАПП "Верхний Ларс" будет ограничена. Власти просят учитывать данную информацию при организации перевозок.ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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министерство транспорта россии, грузия, новости, верхний ларс