https://sputnik-georgia.ru/20230218/kolichestvo-polos-dvizheniya-na-verkhnem-larse-vremenno-sokratyat-v-marte--274984211.html
Количество полос движения на "Верхнем Ларсе" временно сократят в марте
Количество полос движения на "Верхнем Ларсе" временно сократят в марте
Ограничения будут введены из-за прокладки наружных инженерных коммуникаций 18.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-18T09:00+0400
2023-02-18T09:00+0400
2023-02-18T09:00+0400
министерство транспорта россии
грузия
новости
верхний ларс
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ТБИЛИСИ, 18 фев – Sputnik. Количество полос движения на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" временно сократят, сообщили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков со ссылкой на министерство транспорта России.Из-за этого пропускная способность МАПП "Верхний Ларс" будет ограничена. Власти просят учитывать данную информацию при организации перевозок.ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
министерство транспорта россии, грузия, новости, верхний ларс
министерство транспорта россии, грузия, новости, верхний ларс
Количество полос движения на "Верхнем Ларсе" временно сократят в марте
Ограничения будут введены из-за прокладки наружных инженерных коммуникаций
ТБИЛИСИ, 18 фев – Sputnik. Количество полос движения на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" временно сократят, сообщили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков со ссылкой на министерство транспорта России.
"В связи с необходимостью прокладки наружных инженерных систем (коммуникаций) грузовое направление МАПП "Верхний Ларс" будет работать в реверсивном режиме с сокращением количества полос движения с 11 до 6 в период с 13.03.2023 по 23.05.2023", - говорится в сообщении.
Из-за этого пропускная способность МАПП "Верхний Ларс" будет ограничена. Власти просят учитывать данную информацию при организации перевозок.
ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.