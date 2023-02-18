https://sputnik-georgia.ru/20230218/kurs-lari-na-subbotu--26386-gel-274984771.html

Курс лари на субботу – 2,6386 GEL/$

Курс лари на субботу – 2,6386 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0048 лари по отношению к доллару 18.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-18T09:36+0400

2023-02-18T09:36+0400

2023-02-18T09:36+0400

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

доллар

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 февраля в размере 2,6386 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0048 лари по отношению к доллару.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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