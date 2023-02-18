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Лифт сорвался с 12 этажа жилого дома в Кутаиси
Лифт сорвался с 12 этажа жилого дома в Кутаиси
Местные жители сообщают, что лифт ремонтировали год назад 18.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-18T21:50+0400
2023-02-18T21:50+0400
2023-02-18T21:50+0400
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Лифт сорвался в жилом доме города Кутаиси (Западная Грузия), сообщает телеканал "Мтавари архи".Инцидент произошел на улице 9 Апреля. По данным СМИ, кабина сорвалась на 12 этаже и застряла на 4 этаже. Во время происшествия в лифте находились двое человек, в том числе ребенок. Как сообщают местные жители, лифт ремонтировали год назад. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, кутаиси
новости, грузия, происшествия, кутаиси
Лифт сорвался с 12 этажа жилого дома в Кутаиси
Местные жители сообщают, что лифт ремонтировали год назад
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Лифт сорвался в жилом доме города Кутаиси (Западная Грузия), сообщает телеканал "Мтавари архи".
Инцидент произошел на улице 9 Апреля. По данным СМИ, кабина сорвалась на 12 этаже и застряла на 4 этаже.
Во время происшествия в лифте находились двое человек, в том числе ребенок.
Как сообщают местные жители, лифт ремонтировали год назад.