https://sputnik-georgia.ru/20230218/lift-sorvalsya-s-12-etazha-zhilogo-doma-v-kutaisi-274995868.html

Лифт сорвался с 12 этажа жилого дома в Кутаиси

Лифт сорвался с 12 этажа жилого дома в Кутаиси

Местные жители сообщают, что лифт ремонтировали год назад 18.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Лифт сорвался в жилом доме города Кутаиси (Западная Грузия), сообщает телеканал "Мтавари архи".Инцидент произошел на улице 9 Апреля. По данным СМИ, кабина сорвалась на 12 этаже и застряла на 4 этаже. Во время происшествия в лифте находились двое человек, в том числе ребенок. Как сообщают местные жители, лифт ремонтировали год назад. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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