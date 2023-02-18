https://sputnik-georgia.ru/20230218/mashina-na-rossiyskikh-nomerakh-protaranila-avtomobil-politsii-v-ananuri---smi-274991120.html

Водитель машины на российских номерах погиб в Ананури - СМИ

Водитель машины на российских номерах погиб в Ананури - СМИ

Водитель погиб на месте, его сыну проводят неотложную операцию 18.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-18T17:41+0400

2023-02-18T17:41+0400

2023-02-18T18:11+0400

происшествия

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Один человек погиб и двое получили повреждения в результате ДТП в селе Ананури на дороге, ведущей к горнолыжному курорту Гудаури, сообщил телеканал "ТВ Пирвели". По данным СМИ, водитель заснул за рулем, автомобиль сошел с полосы и протаранил автомобиль патрульной полиции. Мужчина погиб на месте, а его сын, который получил тяжелые ранения, был переведен в больницу, где ему проводят неотложную операцию.Сотрудники полиции остались живы, их жизни ничего не угрожает. По словам очевидцев аварии, автомобиль был на российских номерах. Дело передано для расследования прокуратуре Грузии, которая должна установить причину аварии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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