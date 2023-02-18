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Получил ранение в сердце и выжил - житель Рустави стал жертвой кровавой разборки
Получил ранение в сердце и выжил - житель Рустави стал жертвой кровавой разборки
Врачи руставской центральной больницы смогли спасти жизнь 24-летнему мужчине 18.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-18T14:20+0400
2023-02-18T14:20+0400
2023-02-18T14:36+0400
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Житель крупного промышленного центра Грузии, города Рустави, оказался в клинике с тяжелыми ранениями, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По данным телеканала, у 24-летнего мужчины было огнестрельное ранение в сердце и область живота, но врачам удалось его спасти, и теперь его жизни ничего не угрожает. Подозреваемый, предположительно мужчина 35 лет, уже задержан. Следствие по делу ведется по статье нанесение тяжкого вреда здоровью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, рустави
Получил ранение в сердце и выжил - житель Рустави стал жертвой кровавой разборки
14:20 18.02.2023 (обновлено: 14:36 18.02.2023)
Врачи руставской центральной больницы смогли спасти жизнь 24-летнему мужчине
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Житель крупного промышленного центра Грузии, города Рустави, оказался в клинике с тяжелыми ранениями, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
По данным телеканала, у 24-летнего мужчины было огнестрельное ранение в сердце и область живота, но врачам удалось его спасти, и теперь его жизни ничего не угрожает.
Подозреваемый, предположительно мужчина 35 лет, уже задержан.
Следствие по делу ведется по статье нанесение тяжкого вреда здоровью.