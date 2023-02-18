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Трейлер перевернулся в Тбилиси
Трейлер перевернулся в Тбилиси
Сотрудники полиции выясняют причину ДТП 18.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-18T18:55+0400
2023-02-18T18:55+0400
2023-02-18T18:58+0400
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Трейлер врезался в фонарный столб и перевернулся на улице Университетской в Тбилиси, сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, водитель получил повреждения, но остался жив. В данный момент на месте работают сотрудники полиции, которые должны восстановить детали ДТП. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, тбилиси
новости, происшествия, тбилиси
Трейлер перевернулся в Тбилиси
18:55 18.02.2023 (обновлено: 18:58 18.02.2023)
Сотрудники полиции выясняют причину ДТП
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Трейлер врезался в фонарный столб и перевернулся на улице Университетской в Тбилиси, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, водитель получил повреждения, но остался жив.
В данный момент на месте работают сотрудники полиции, которые должны восстановить детали ДТП.
Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".