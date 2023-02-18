https://sputnik-georgia.ru/20230218/treyler-perevernulsya-v-tbilisi-274992140.html

Трейлер перевернулся в Тбилиси

Трейлер перевернулся в Тбилиси

Сотрудники полиции выясняют причину ДТП 18.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-18T18:55+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Трейлер врезался в фонарный столб и перевернулся на улице Университетской в Тбилиси, сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, водитель получил повреждения, но остался жив. В данный момент на месте работают сотрудники полиции, которые должны восстановить детали ДТП. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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