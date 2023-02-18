https://sputnik-georgia.ru/20230218/zachem-i-kak-chasto-stoit-sbrasyvat-smartfon-do-zavodskikh-nastroek---otvet-eksperta-274987432.html

Зачем и как часто стоит сбрасывать смартфон до заводских настроек - ответ эксперта

Зачем и как часто стоит сбрасывать смартфон до заводских настроек - ответ эксперта

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Смартфоны желательно сбрасывать до заводских настроек раз в полтора года, чтобы избавиться от ненужных данных, сказал руководитель... 18.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-18T11:20+0400

2023-02-18T11:20+0400

2023-02-18T11:20+0400

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/09/262719157_0:116:3133:1878_1920x0_80_0_0_02ca7fdb0c67507000554eb6578d7343.jpg

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Смартфоны желательно сбрасывать до заводских настроек раз в полтора года, чтобы избавиться от ненужных данных, сказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования "Мегафона" Александр Джакония в интервью РИА Новости. "Избавиться от невостребованных данных, которые не получилось удалить вручную или с помощью специальных приложений, можно, сбросив смартфон до заводских настроек. Перед началом процесса необходимо обязательно создать резервную копию, содержащую всю важную для вас информацию", - сказал эксперт. Сбрасывать настройки следует, если вы пользуетесь гаджетом уже больше полутора лет, отметил он. Он пояснил, что смартфон уже давно перестал быть только телефоном для звонков."Самый простой способ освободить память смартфона – это перенести всю информацию на компьютер или съемный носитель. Однако для активных пользователей оптимальным будет использование облачных хранилищ", - сообщил он. Специалист также советует отключить функцию автозагрузки в мессенджерах, чтобы не заполнять память. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, общество