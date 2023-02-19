https://sputnik-georgia.ru/20230219/bespoleznaya-vstrecha-v-ramshtayne-snaryadnyy-golod-nato-i-smert-tankovoy-koalitsii---video-275000058.html

Бесполезная встреча в "Рамштайне", снарядный голод НАТО и смерть танковой коалиции – видео

Бесполезная встреча в "Рамштайне", снарядный голод НАТО и смерть танковой коалиции – видео

Несмотря на то, что страны Запада давно пообещали Киеву масштабные поставки современных танков, страны НАТО так и не перешли к активным действиям в этом... 19.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-19T14:07+0400

2023-02-19T14:07+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Почему разрекламированная "танковая коалиция" Запада развалилась? Зачем Британия хочет построить на Украине завод по производству боеприпасов? Чем закончилась девятая встреча на базе "Рамштайн"?Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

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