https://sputnik-georgia.ru/20230219/ekspert-ob-otkrytii-vtorogo-fronta-protiv-rf-i-ob-opeke-nato-nad-moldovoy-i-gruziey-274999743.html

Эксперт об открытии второго фронта против РФ и об опеке НАТО над Молдовой и Грузией

Эксперт об открытии второго фронта против РФ и об опеке НАТО над Молдовой и Грузией

Когда в НАТО говорят о защите, то всегда предполагают нападение - 19.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-19T10:05+0400

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Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Так эксперт прокомментировал идею руководства Североатлантического альянса о наращивании поддержки оборонного потенциала Молдовы и Грузии. Как НАТО будет вооружать постсоветские страны и смогут ли они настроить Кишинев и Тбилиси против России - об этом смотрите в нашем видео.

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