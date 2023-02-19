https://sputnik-georgia.ru/20230219/ekspert-ob-otkrytii-vtorogo-fronta-protiv-rf-i-ob-opeke-nato-nad-moldovoy-i-gruziey-274999743.html
Эксперт об открытии второго фронта против РФ и об опеке НАТО над Молдовой и Грузией
Эксперт об открытии второго фронта против РФ и об опеке НАТО над Молдовой и Грузией
Когда в НАТО говорят о защите, то всегда предполагают нападение - 19.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-19T10:05+0400
2023-02-19T10:05+0400
2023-02-19T10:05+0400
мультимедиа
видео
новости
молдова
кишинев
нато
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/13/274999585_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5fe294e26bc1c17a16c4b711ce4bb3f1.jpg
Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Так эксперт прокомментировал идею руководства Североатлантического альянса о наращивании поддержки оборонного потенциала Молдовы и Грузии. Как НАТО будет вооружать постсоветские страны и смогут ли они настроить Кишинев и Тбилиси против России - об этом смотрите в нашем видео.
молдова
кишинев
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/13/274999585_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2ae2bae91db102e8203458f13ce601b2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, новости, молдова, кишинев, нато, грузия, видео
мультимедиа, видео, новости, молдова, кишинев, нато, грузия, видео
Эксперт об открытии второго фронта против РФ и об опеке НАТО над Молдовой и Грузией
Когда в НАТО говорят о защите, то всегда предполагают нападение -
Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Так эксперт прокомментировал идею руководства Североатлантического альянса о наращивании поддержки оборонного потенциала Молдовы и Грузии.
Как НАТО будет вооружать постсоветские страны и смогут ли они настроить Кишинев и Тбилиси против России - об этом смотрите в нашем видео.