https://sputnik-georgia.ru/20230219/final-gigantskogo-slaloma-na-chm-v-bakuriani-proydet-bez-gruzinskikh-sportsmenov-275008337.html

Финал гигантского слалома на ЧМ в Бакуриани пройдет без грузинских спортсменов

Финал гигантского слалома на ЧМ в Бакуриани пройдет без грузинских спортсменов

Назгаидзе не смог пробиться в число 32 лучших спортсменов 19.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-19T16:31+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Грузинский спортсмен Реваз Назгаидзе не прошел в финальный этап соревнований в гигантском слаломе на чемпионате мира по фристайлу, сноуборду и фриски в Бакуриани. Соревнования в параллельном гигантском слаломе пройдут на чемпионате мира в воскресенье. Назгаидзе не смог пробиться в число 32 лучших спортсменов. Финальный этап параллельного гигантского слалома начался в 12:00 по тбилисскому времени, а его репортаж в прямом эфире транслирует Первый канал Грузии. За медали чемпионата мира продолжают борьбу пятеро грузинских спортсменов: Давид Тедиашвили, Лаша Куртанидзе, Бека Бердзенишвили, Ника Элошвили и Лука Чопикашвили. Чемпионат мира, который впервые в истории принимает Грузия, продлится до 5 марта, и в масштабном турнире примут участие около 700 спортсменов высокого уровня из 42 стран. Мероприятие проводится при поддержке правительства Грузии, организован Агентством горных трасс и Федерацией лыжного спорта. Правительство Грузии выделило на это престижное первенство 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, бакуриани, тбилиси, лаша куртанидзе