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Финал гигантского слалома на ЧМ в Бакуриани пройдет без грузинских спортсменов
Финал гигантского слалома на ЧМ в Бакуриани пройдет без грузинских спортсменов
Назгаидзе не смог пробиться в число 32 лучших спортсменов 19.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-19T16:31+0400
2023-02-19T16:31+0400
2023-02-19T16:36+0400
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Грузинский спортсмен Реваз Назгаидзе не прошел в финальный этап соревнований в гигантском слаломе на чемпионате мира по фристайлу, сноуборду и фриски в Бакуриани. Соревнования в параллельном гигантском слаломе пройдут на чемпионате мира в воскресенье. Назгаидзе не смог пробиться в число 32 лучших спортсменов. Финальный этап параллельного гигантского слалома начался в 12:00 по тбилисскому времени, а его репортаж в прямом эфире транслирует Первый канал Грузии. За медали чемпионата мира продолжают борьбу пятеро грузинских спортсменов: Давид Тедиашвили, Лаша Куртанидзе, Бека Бердзенишвили, Ника Элошвили и Лука Чопикашвили. Чемпионат мира, который впервые в истории принимает Грузия, продлится до 5 марта, и в масштабном турнире примут участие около 700 спортсменов высокого уровня из 42 стран. Мероприятие проводится при поддержке правительства Грузии, организован Агентством горных трасс и Федерацией лыжного спорта. Правительство Грузии выделило на это престижное первенство 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, бакуриани, тбилиси, лаша куртанидзе
спорт, грузия, новости, бакуриани, тбилиси, лаша куртанидзе
Финал гигантского слалома на ЧМ в Бакуриани пройдет без грузинских спортсменов
16:31 19.02.2023 (обновлено: 16:36 19.02.2023)
Назгаидзе не смог пробиться в число 32 лучших спортсменов
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Грузинский спортсмен Реваз Назгаидзе не прошел в финальный этап соревнований в гигантском слаломе на чемпионате мира по фристайлу, сноуборду и фриски в Бакуриани.
Соревнования в параллельном гигантском слаломе пройдут на чемпионате мира в воскресенье. Назгаидзе не смог пробиться в число 32 лучших спортсменов.
Финальный этап параллельного гигантского слалома начался в 12:00 по тбилисскому времени, а его репортаж в прямом эфире транслирует Первый канал Грузии.
За медали чемпионата мира продолжают борьбу пятеро грузинских спортсменов: Давид Тедиашвили, Лаша Куртанидзе, Бека Бердзенишвили, Ника Элошвили и Лука Чопикашвили.
Чемпионат мира, который впервые в истории принимает Грузия, продлится до 5 марта, и в масштабном турнире примут участие около 700 спортсменов высокого уровня из 42 стран.
Мероприятие проводится при поддержке правительства Грузии, организован Агентством горных трасс и Федерацией лыжного спорта.
Правительство Грузии выделило на это престижное первенство 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).