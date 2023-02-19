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Грузия направила в Турцию еще один груз гуманитарной помощи
Грузия направила в Турцию еще один груз гуманитарной помощи
В благотворительной акции приняли участие преподаватели и научные сотрудники батумского вуза 19.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-19T18:31+0400
2023-02-19T18:31+0400
2023-02-19T20:14+0400
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Батумский государственный университет имени Шота Руставели направил в Турцию гуманитарный груз для помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки ощущались и в других регионах, а также в Сирии. В результате погибли свыше 40 тысяч человек. Многие считаются пропавшими без вести. Некоторых удалось извлечь живыми из-под завалов. По сообщению пресс-службы вуза, в благотворительной акции приняли участие преподаватели, научные сотрудники, представители администрации и студенты БГУ. В рамках акции были закуплены предметы первой необходимости, матрасы, одеяла, средства гигиены и ухода за ребенком. Ректор Батумского государственного университета им. Шота Руставели Мераб Халваши, глава администрации Мераб Диасамидзе, а также заместитель ректора Анзор Беридзе передали гуманитарный груз вице-консулу Турции Мустафе Гюнешу, председателю Турецко-грузинского экономического совета Осману Чалишкан-Мжаванадзе. Грузия в первый же день трагедии вызвалась помочь Турции. В соседнюю страну отправились грузинские спасатели, в том числе кинологи. У них с собой все необходимое современное оборудование, оснащения, дроны, машина связи. Грузинские спасатели спасли из-под завалов нескольких человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, сирия, батумский государственный университет имени шота руставели, турция
Грузия направила в Турцию еще один груз гуманитарной помощи
18:31 19.02.2023 (обновлено: 20:14 19.02.2023)
В благотворительной акции приняли участие преподаватели и научные сотрудники батумского вуза
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Батумский государственный университет имени Шота Руставели направил в Турцию гуманитарный груз для помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки ощущались и в других регионах, а также в Сирии. В результате погибли свыше 40 тысяч человек. Многие считаются пропавшими без вести. Некоторых удалось извлечь живыми из-под завалов.
По сообщению пресс-службы вуза, в благотворительной акции приняли участие преподаватели, научные сотрудники, представители администрации и студенты БГУ. В рамках акции были закуплены предметы первой необходимости, матрасы, одеяла, средства гигиены и ухода за ребенком.
Ректор Батумского государственного университета им. Шота Руставели Мераб Халваши, глава администрации Мераб Диасамидзе, а также заместитель ректора Анзор Беридзе передали гуманитарный груз вице-консулу Турции Мустафе Гюнешу, председателю Турецко-грузинского экономического совета Осману Чалишкан-Мжаванадзе.
Грузия в первый же день трагедии вызвалась помочь Турции. В соседнюю страну отправились грузинские спасатели, в том числе кинологи. У них с собой все необходимое современное оборудование, оснащения, дроны, машина связи. Грузинские спасатели спасли из-под завалов нескольких человек.