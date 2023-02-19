https://sputnik-georgia.ru/20230219/gruziya-prinyala-uchastie-v-mezhdunarodnoy-turvystavke-v-izraile-274968352.html

Грузия приняла участие в международной турвыставке в Израиле

Грузия приняла участие в международной турвыставке в Израиле

На выставке состоялась презентация турнаправлений Грузии 19.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-19T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Национальная администрация Грузии приняла участие в крупной туристической выставке в Тель-Авиве IMTM 2023, сообщает пресс-служба ведомства. Международная средиземноморская туристическая ярмарка IMTM-2023 (The International Mediterranean Tourism Market) – это глобальное мероприятие, которое объединяет профессионалов в сфере туризма и путешествий.На одной из самых крупных турвыставок Ближнего Востока вместе с администрацией туризма Грузии приняли участие Департамент туризма и курортов Аджарии, а также 14 грузинских туристических компаний. В рамках выставки состоялась презентация турнаправлений Грузии, прошли встречи с представителями ведущих туристических компаний. В IMTM 2023 приняли участие 1 760 компаний и организации из 52 стран мира. Количество визитеров в этом году достигло 26 тысяч. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, новости, израиль, тбилиси, тель-авив