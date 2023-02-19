https://sputnik-georgia.ru/20230219/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-275005033.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?

В высокогорных регионах Грузии вновь ожидаются сильный снегопад, а на дорогах гололед 19.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-19T14:31+0400

2023-02-19T14:31+0400

2023-02-19T14:31+0400

погода

грузия

новости

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Грузинские синоптики предупреждают об обильных осадках в стране с 19 по 23 февраля, в низине ожидаются дожди, а в высокогорье – снег, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. По словам специалистов, в высокогорных регионах Грузии вновь ожидаются сильный снегопад, метель, туман и опасность схода лавин, а на автомобильных дорогах – гололед. На море синоптики прогнозируют 3-4-балльный шторм.Обильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках. Кроме того, в высокогорье возможно возникновение оползней. По прогнозам синоптиков, непогода в Грузии продлится до конца месяца.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды