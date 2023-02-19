https://sputnik-georgia.ru/20230219/maslenitsa-2023-pochemu-na-maslenitsu-szhigayut-chuchelo-274975416.html

Масленица 2023: почему на Масленицу сжигают чучело?

Масленица 2023: почему на Масленицу сжигают чучело?

Масленицу, самый веселый и сытный праздник, в 2023 году празднуют 20-26 февраля 19.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-19T19:01+0400

2023-02-19T19:01+0400

2023-02-19T19:01+0400

справки

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Древнеславянский праздник широко празднуют на протяжении столетий – устраивают различные соревнования, водят хороводы и едят блины, которые считаются символом праздника. Кульминацией Масленицы становится сжигание чучела, которое по языческим верованиям олицетворяет богиню зимы и холода – Морену или Мару.Почему сжигают чучело на Масленицу и как его сделать своими руками, читайте в Sputnik Грузия.Почему сжигали чучело на МасленицуМасленица – это традиционный праздник проводов зимы. Обычай сжигания чучела на Масленицу, который символизировал похороны холода и скорый приход весны, восходит к языческим временам. То есть всенародное сжигание чучела зимы на костре символизировало ежегодное обновление, а сам процесс сопровождался весельем, песнями и танцами.Кстати, от силы костра зависело, когда придет весна, а пепел развеивали по полям, чтобы урожай в будущем году был хороший. Соответственно, чучело на Масленицу делали из дерева и соломы, чтобы оно лучше горело.Люди с нетерпением ожидали всякий раз обряда сжигания чучела на Масленицу, так как считали, что сгоревшее на масленичном костре из пепла переродится в новое и гораздо лучшее.В костер также бросали старую непригодную одежду, сломанные вещи и прочее, потому что верили, что все это к ним вернется в обновленной форме.По традиции чучело создается в первый день Масленицы, а в последний день масленичной недели, который называется Прощеное Воскресенье, устраивались проводы-похороны, то есть обряд сжигания.В этот день по традиции парни впрягались в сани, установив на них чучело, и провозили его в сопровождении толпы деревенских жителей через всю деревню, а потом проводили ритуал сжигания. После того, как от чучела оставался только пепел, молодежь прыгала через догорающий костер.Следует отметить, что сжигали на кострах самые разнообразные чучела. Обычно чучело мастерили в человеческий рост. На голову повязывали платок, а к руке прикрепляли либо блин, либо сковородку, на которой всю неделю пеклись блины.Все обрядовые чучела на Руси были безликие, поэтому при создании чучела на Масленицу ей не рисовали ни глаз, ни носа, ни рта. Но на сегодняшний день это условие мало где соблюдается.В некоторых уголках России раньше изготовляли домашнюю Масленицу, которая символизировала достаток, крепкое здоровье и благополучие. Это была небольшая кукла, которую называли дочкой масленицы или ее младшей сестрой. Домашнюю масленицу не сжигали, а хранили в доме на самом почетном месте и считали сильным оберегом.Если вы хотите проводить зиму по народным обычаям и самостоятельно сделать чучело на Масленицу, Sputnik Грузия предлагает вам инструкцию.Как сделать чучело своими рукамиСделать чучело на Масленицу своими руками в наше время несложно, придерживаясь следующих указаний.Для изготовления чучела на Масленицу своими руками, или как его еще называют Марены, понадобятся: два сухих деревянных бруска, молоток и гвозди, солома, картон, бумага или тканевые мешки, веревка или скотч и платье для чучела.Для начала нужно создать основу. Берем два сухих бруска: один – по высоте чучела (длину бруска выбираете по своему усмотрению), второй – более короткий, для рук. Бруски сбить между собой гвоздем наподобие креста, как это показано на рисунке. Сделанный каркас не должен быть тяжелым, иначе чучело будет долго гореть.Для придания объема фигуре Масленицы можно использовать солому, бумагу или другие легковоспламеняющиеся материалы, которые прикрепляются к основанию веревкой или скотчем.Для того, чтобы сделать голову, нужно взять белый тканевый мешок, набить его бумагой, ватой или соломой, зашить и повязать сверху яркий платок. Концами платка привязать голову к основе.В заключение одеваем и наряжаем чучело. Для наряда лучше использовать старый сарафан или платье, желательно из хлопковой или шерстяной ткани, так как они лучше горят.Обычно руки у такой Масленицы смотрятся не слишком эстетично, поэтому на концы палки можно надеть небольшие тканевые мешочки и перевязать яркими, цветными лентами.Масленичное чучело можно украсить яркими лентами, бусами и другими украшениями. В старину чучело делали безликим, но, если вы хотите сделать куклу с лицом, можете сделать его красочным и веселым.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки