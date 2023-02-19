https://sputnik-georgia.ru/20230219/na-doroge-k-gruzino-turetskoy-granitse-deystvuyut-ogranicheniya-275012012.html
На дороге к грузино-турецкой границе действуют ограничения
На дороге к грузино-турецкой границе действуют ограничения
Ограничения будут сняты после завершения очистительных работ 19.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-19T21:21+0400
2023-02-19T21:21+0400
2023-02-19T21:46+0400
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Камнепад зафиксирован на центральной автомагистрали, соединяющей черноморский город Батуми с Сарпи (грузино-турецкая граница) в воскресенье, в связи с чем пришлось частично перекрыть движение транспорта. Как сообщает Аджарское телевидение, в результате инцидента никто не пострадал. На месте обрушения части скалы присутствуют представители мэрии Хелвачаури и полиции. Начаты работы по очистке дороги. Территория отцеплена желтой лентой. Как сообщают СМИ, дорога частично завалена гигантскими валунами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, батуми, сарпи, аджарское телевидение
грузия, новости, происшествия, батуми, сарпи, аджарское телевидение
На дороге к грузино-турецкой границе действуют ограничения
21:21 19.02.2023 (обновлено: 21:46 19.02.2023)
Ограничения будут сняты после завершения очистительных работ
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Камнепад зафиксирован на центральной автомагистрали, соединяющей черноморский город Батуми с Сарпи (грузино-турецкая граница) в воскресенье, в связи с чем пришлось частично перекрыть движение транспорта.
Как сообщает Аджарское телевидение
, в результате инцидента никто не пострадал.
На месте обрушения части скалы присутствуют представители мэрии Хелвачаури и полиции. Начаты работы по очистке дороги. Территория отцеплена желтой лентой.
Как сообщают СМИ, дорога частично завалена гигантскими валунами.