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На западе Грузии произошли сразу три землетрясения
На западе Грузии произошли сразу три землетрясения
По предварительным данным, в результате подземных толчков никто не пострадал 19.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-19T15:02+0400
2023-02-19T15:02+0400
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Сразу три землетрясения зафиксированы на рассвете в Западной Грузии, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга. Первое землетрясение было зафиксировано в 05:18 по тбилисскому времени в двух километрах от города Озургети. Его магнитуда составила 3,6. Повторные толчки зафиксировали в 06:27 в 4 км от курорта Гомис мта и в 14 км от Озургети. Магнитуда землетрясения – 3,0. Эпицентр третьего землетрясения находился в селе Букнари Чохатаурского района. Магнитуда землетрясения составила 3,1. Огач землетрясения во всех трех случаях залегал на глубине 10 км. О жертвах и разрушениях не сообщалось.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов. В феврале 2022 года в Грузии зафиксировано самое сильное за последнее время землетрясение – магнитудой 6,2.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, западная грузия, озургети, тбилиси
грузия, новости, происшествия, западная грузия, озургети, тбилиси
На западе Грузии произошли сразу три землетрясения
15:02 19.02.2023 (обновлено: 15:47 19.02.2023)
По предварительным данным, в результате подземных толчков никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Сразу три землетрясения зафиксированы на рассвете в Западной Грузии, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Первое землетрясение было зафиксировано в 05:18 по тбилисскому времени в двух километрах от города Озургети. Его магнитуда составила 3,6.
Повторные толчки зафиксировали в 06:27 в 4 км от курорта Гомис мта и в 14 км от Озургети. Магнитуда землетрясения – 3,0.
Эпицентр третьего землетрясения находился в селе Букнари Чохатаурского района. Магнитуда землетрясения составила 3,1. Огач землетрясения во всех трех случаях залегал на глубине 10 км.
О жертвах и разрушениях не сообщалось.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
В феврале 2022 года в Грузии зафиксировано самое сильное за последнее время землетрясение – магнитудой 6,2.