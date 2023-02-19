https://sputnik-georgia.ru/20230219/na-zapade-gruzii-proizoshli-srazu-tri-zemletryaseniya-275006187.html

На западе Грузии произошли сразу три землетрясения

На западе Грузии произошли сразу три землетрясения

По предварительным данным, в результате подземных толчков никто не пострадал 19.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-19T15:02+0400

2023-02-19T15:02+0400

2023-02-19T15:47+0400

грузия

новости

происшествия

западная грузия

озургети

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/19/250700469_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_0709b0898a007ee79b781a203a4ba004.jpg

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Сразу три землетрясения зафиксированы на рассвете в Западной Грузии, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга. Первое землетрясение было зафиксировано в 05:18 по тбилисскому времени в двух километрах от города Озургети. Его магнитуда составила 3,6. Повторные толчки зафиксировали в 06:27 в 4 км от курорта Гомис мта и в 14 км от Озургети. Магнитуда землетрясения – 3,0. Эпицентр третьего землетрясения находился в селе Букнари Чохатаурского района. Магнитуда землетрясения составила 3,1. Огач землетрясения во всех трех случаях залегал на глубине 10 км. О жертвах и разрушениях не сообщалось.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов. В феврале 2022 года в Грузии зафиксировано самое сильное за последнее время землетрясение – магнитудой 6,2.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

западная грузия

озургети

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, западная грузия, озургети, тбилиси