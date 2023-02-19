https://sputnik-georgia.ru/20230219/neradivye-gruzinskie-voditeli--rekordnoe-chislo-shtrafov-i-glavnye-narusheniya-274994974.html

Нерадивые грузинские водители – рекордное число штрафов и главные нарушения

Нерадивые грузинские водители – рекордное число штрафов и главные нарушения

На первом месте по количеству нарушений – превышение скорости 19.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-19T09:40+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. В Грузии в 2022 году за нарушение правил дорожного движения было выписано около 4,3 миллиона штрафов, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. При этом в 2021 году было выписано 3,1 миллиона штрафов, а в 2020-м – 2,5 миллиона. Штрафы за нарушение правил дорожного движения колеблются от 10 до 300 лари – в зависимости от вида нарушения. Кроме того, в стране действует система баллов – на водительские права ежегодно начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении лимита автомобилист лишается прав. Sputnik Грузия представляет вам топ-5 нарушений на дорогах Грузии. Превышение скорости Самым распространенным нарушением правил дорожного движения в Грузии стало превышение скорости более чем на 15 километров в час. В период с 1 января по 31 декабря 2022 года было выписано более 1 миллиона штрафов за это нарушение. Сумма штрафа за превышение скорости составляла 50 лари. Отсутствие техосмотра На втором месте – передача транспортного средства другому лицу или допуск транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр. Всего в Грузии за год было зафиксировано 801,3 тысячи подобных фактов. Штраф – 50 лари. Игнорирование правил парковки На третьем месте оказалось игнорирование знака "Остановка запрещена" и "Парковка запрещена", а также несоблюдение правил парковки. Всего в 2022 году в Грузии было выписано 734,7 тысячи штрафов за это нарушение. Штраф за нарушение правил парковки составлял 10 лари. Небрежное вождение На четвертом месте – несоблюдение дорожных знаков и дорожной разметки, нарушение правил буксирования, использования мигалок, сигналов, правил езды во время учебы и в жилой зоне, правил дорожного движения, движения транспорта с прицепом или участие в групповом движении транспорта, мешающем дорожному движению. Всего таких нарушений было зафиксировано 538,4 тысячи. Штраф за них составляет 20 лари. Отсутствие ремня безопасности Замыкает пятерку нарушений неиспользование ремней безопасности водителем и сидящим рядом с ним пассажиром. Всего таких нарушений в стране было зафиксировано 238,9 тысяч. Штраф составляет 40 лари.Видеоштрафы и баллы Штрфы за неосторожное вождение и несоблюдение правил дорожного движения в Грузии, помимо полиции, фиксируют и видеокамеры. Всего за шесть месяцев в Грузии было выписано 3,1 миллиона видеоштрафов на сумму 147,9 миллиона лари. При этом только водители в Тбилиси за полгода были оштрафованы на сумму около 78,9 миллиона лари. В то же время из-за несоблюдения правил дорожного движения баллы на правах потеряли 43,5 тысячи водителей. А 251 водитель израсходовал полную сумму баллов и за это они лишились водительского удостоверения. Для их восстановления необходимо снова сдавать экзамены.Сохранить полную сумму баллов удалось 1,2 миллиона водителей в Грузии.Курс лари по отношению к доллару США на 18 февраля – 2,6386 GEL/$1Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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