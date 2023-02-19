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Очередная неудача Басилашвили: теннисист не сыграет на турнире в Дохе
Очередная неудача Басилашвили: теннисист не сыграет на турнире в Дохе
Басилашвили проиграл представителю Великобритании Лиаму Броуди в двух сетах 19.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-19T22:02+0400
2023-02-19T22:02+0400
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (84 ракетка в рейтинге ATP) не смог пройти отборочный этап 250-очкового турнира в Дохе. Басилашвили проиграл представителю Великобритании Лиаму Броуди (140 ракетка турнира) в двух сетах 4:6, 3:6. Вчера Басилашвили обыграл турецкого теннисиста Кема Илкеля (279) со счетом 6:3, 7:5 в полуфинале квалификации. В 2021 года Николоз Басилавшили выиграл турнир в Дохе. А в 2022 году проиграл в финале испанцу Баутисте Агуту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, доха, тбилиси, великобритания, николоз басилашвили, atp
Очередная неудача Басилашвили: теннисист не сыграет на турнире в Дохе
Басилашвили проиграл представителю Великобритании Лиаму Броуди в двух сетах
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (84 ракетка в рейтинге ATP) не смог пройти отборочный этап 250-очкового турнира в Дохе.
Басилашвили проиграл представителю Великобритании Лиаму Броуди (140 ракетка турнира) в двух сетах 4:6, 3:6.
Вчера Басилашвили обыграл турецкого теннисиста Кема Илкеля (279) со счетом 6:3, 7:5 в полуфинале квалификации.
В 2021 года Николоз Басилавшили выиграл турнир в Дохе. А в 2022 году проиграл в финале испанцу Баутисте Агуту.