https://sputnik-georgia.ru/20230219/ocherednaya-neudacha-basilashvili-tennisist-ne-sygraet-na-turnire-v-dokhe-275012141.html

Очередная неудача Басилашвили: теннисист не сыграет на турнире в Дохе

Очередная неудача Басилашвили: теннисист не сыграет на турнире в Дохе

Басилашвили проиграл представителю Великобритании Лиаму Броуди в двух сетах 19.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (84 ракетка в рейтинге ATP) не смог пройти отборочный этап 250-очкового турнира в Дохе. Басилашвили проиграл представителю Великобритании Лиаму Броуди (140 ракетка турнира) в двух сетах 4:6, 3:6. Вчера Басилашвили обыграл турецкого теннисиста Кема Илкеля (279) со счетом 6:3, 7:5 в полуфинале квалификации. В 2021 года Николоз Басилавшили выиграл турнир в Дохе. А в 2022 году проиграл в финале испанцу Баутисте Агуту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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