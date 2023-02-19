https://sputnik-georgia.ru/20230219/pochemu-na-maslenitsu-pekut-bliny-vkusnye-retsepty-blinov-na-maslenitsu-274974658.html

Почему на Масленицу пекут блины? Вкусные рецепты блинов на Масленицу

Почему на Масленицу пекут блины? Вкусные рецепты блинов на Масленицу

Масленица – один из самых вкусных и веселых народных праздников, который с нетерпением ждут и стар и млад 19.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-19T14:01+0400

2023-02-19T14:01+0400

2023-02-19T14:01+0400

справки

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Масленицу начинают праздновать за неделю до Великого поста и завершают Прощенным воскресеньем – в 2023-м масленичная неделя продлиться с 20 по 26 февраля включительно. Почему на Масленицу пекут блины, а также вкусные рецепты по приготовлению блинов вы узнаете из Sputnik Грузия.Почему на Масленицу пекут блины?Блины – символ Масленицы, который на масленичной неделе пекут каждый день, с понедельника по воскресенье, но особенно много – начиная с четверга.Несмотря на то, что абсолютно все следуют этой традиции, мало кто задумывался, почему блины стали символизировать сам праздник Масленицы?В основе возникновения слова "Масленица" лежит, согласно одной из версий, славянский обычай выпекания блинов. Само слово "блин", как считается, имеет славянское происхождение и появилось от слова "млин" (молоть).Блин по своей форме и румяности напоминает солнышко. А традиция печь блины на Масленицу связана со стремлением людей расположить к себе светило и уговорить его при помощи вкусной выпечки согреть замерзшую за лютую зиму землю.Славянские народы по традиции пекли на Масленицу блины из дрожжевого теста – опары. Опару готовили в сопровождении множества обрядов и заговоров, чтобы блины сделать вкусными, а тех, кто их съест, здоровыми и счастливыми.На Руси блины пекли разные и круглый год. Блины пекли из пшеничной, кукурузной, гречневой и овсяной муки. Ели их с маслом, сметаной, медом, вареньем, икрой, рыбой и овощной начинкой, запивая чаем, горячим молоком или сбитнем.В старину Масленицу считали праздником изобилия перед самым долгим постом в году.Блины – блюдо вкусное и сытное, которым можно накормить не только всю семью, но и гостей. Кстати, каждая хозяйка имела свой собственный рецепт приготовления вкусных блинов.Интересный обычай, связанный с блинами, существовал на Руси. Первый блин, выпеченный на Масленицу, посвящали предкам и выкладывали на окно, крышу или могилу, или отдавали нищим.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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