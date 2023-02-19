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Поражение за поражением: ватерполисты "Динамо" Тбилиси уступили итальянскому "Про Рекко"
Поражение за поражением: ватерполисты "Динамо" Тбилиси уступили итальянскому "Про Рекко"
Итальянский клуб является действующим победителем Лиги чемпионов по водному поло 19.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-19T13:31+0400
2023-02-19T13:31+0400
2023-02-19T13:31+0400
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Тбилисское "Динамо" провело восьмой матч в розыгрыше Лиги чемпионов по водному поло и уступило команде "Про Рекко" со счетом 5:20. После семи встреч тбилисцы занимали последнее восьмое место в турнирной таблице, а "Про Рекко" был на третьей позиции. Итальянский клуб является действующим победителем Лиги чемпионов по водному поло. В этом сезоне "Про Рекко" – один из главных фаворитов в борьбе за титул. В первом матче, 7 февраля, "Динамо" также проиграло сопернику со счетом 3:13. Счет по четвертям: Тбилисское "Динамо" занимает последнее место в группе А. Заключительный матч отборочного цикла динамовцы сыграют в гостях против "Ганновера".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси
спорт, грузия, новости, тбилиси
Поражение за поражением: ватерполисты "Динамо" Тбилиси уступили итальянскому "Про Рекко"
Итальянский клуб является действующим победителем Лиги чемпионов по водному поло
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Тбилисское "Динамо" провело восьмой матч в розыгрыше Лиги чемпионов по водному поло и уступило команде "Про Рекко" со счетом 5:20.
После семи встреч тбилисцы занимали последнее восьмое место в турнирной таблице, а "Про Рекко" был на третьей позиции. Итальянский клуб является действующим победителем Лиги чемпионов по водному поло.
В этом сезоне "Про Рекко" – один из главных фаворитов в борьбе за титул. В первом матче, 7 февраля, "Динамо" также проиграло сопернику со счетом 3:13.
Четвертая четверть – 2:5.
Тбилисское "Динамо" занимает последнее место в группе А. Заключительный матч отборочного цикла динамовцы сыграют в гостях против "Ганновера".