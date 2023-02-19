https://sputnik-georgia.ru/20230219/verkhniy-lars-segodnya-doroga-dlya-gruzovykh-mashin-zakryta-275004143.html

Верхний Ларс сегодня: дорога для грузовых машин закрыта

Верхний Ларс сегодня: дорога для грузовых машин закрыта

Ограничение действует в связи со сложными погодными условиями 19.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Движение большегрузов по дороге в направлении границы Грузии с Россией запрещено в воскресенье утром, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионразвития страны. Участок Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс открыли после расчистки дороги в субботу вечером, но из-за обильного снегопада ее вновь пришлось закрыть. Останавливаться на участке Гудаури-Коби и Гудаури-Млета запрещено, а передвигаться можно только через лавинозащитные тоннели. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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