https://sputnik-georgia.ru/20230220/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-20-fevralya-2023-274672844.html

Какой сегодня церковный праздник: 20 февраля 2023

Какой сегодня церковный праздник: 20 февраля 2023

По православному церковному календарю 20 февраля 2023 отмечают день памяти преподобных Парфения, епископа Лампсакийского и Луки Елладского, а также 1 003... 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T01:01+0400

2023-02-20T01:01+0400

2023-02-20T01:01+0400

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.Преподобный ПарфенийПо церковному календарю 20 февраля поминают святителя Парфения, епископа Лампсакийского.Родился Парфений в городе Мелитополь (Малая Азия), где его отец служил диаконом. Юноша, присутствуя в храме при богослужениях, хорошо усвоил Божественное Писание, хотя грамоте обучен не был.Парфений с юности был исполнен Божьей благодати. С 18 лет он Христовым именем изгонял бесов, лечил болезни и творил другие чудеса, а деньги, вырученные от рыбной ловли, раздавал бедным. Мелитопольский епископ Филипп, узнав о добродетельном юноше, дал ему образование и посвятил во пресвитера.В царствование Константина Великого в 325 году Парфения поставили епископом города Лампсака (Малая Азия), где было много язычников. Святитель усердно стал распространять веру во Христа, утверждая ее разными чудесами, в том числе и исцелениями больных.Преподобный Парфений, когда люди стали отходить от языческих верований, отправился к Константину Великому с просьбой дать ему власть разрушать капища, а на их месте строить христианские храмы. Получив от царя соответствующую грамоту и средства для постройки храма, преподобный, возвратившись в Лампсак, приказал разрушить капища и посреди города воздвигнуть Божий храм.Милосердный святитель безвозмездно исцелял всех страдающих телесными недугами и одержимых нечистыми духами, приходящих к нему. Множество бесов изгнал святой из людей, домов, морских вод именем Христовым. Епископ крестил множество язычников, являя людям великую силу веры во Христа.Он мирно скончался. Святителя торжественно погребли в часовне, им самим построенной, рядом с соборной церковью Лампсака.Лука ЕлладскийПо церковному календарю 20 февраля поминают преподобного Луку Елладского. Будущий преподобный родился в греческом селении Кастория в семье бедных земледельцев. С детства он много трудился, работал в поле и пас овец.Лука был очень послушным, добрым и воздержанным в еде. Он часто раздавал всю свою одежду и еду нищим, за что родители его упрекали. Однажды Лука должен был посеять на своем поле семена, но почти все отдал нищим. За милостыню Господь вознаградил его большим урожаем.С юности Лука молился много и усердно. Его мать неоднократно видела его во время молитвы стоящим на воздухе, а не на земле.После смерти отца Лука втайне от матери ушел в Афины и принял иноческий постриг в монастыре. Затем уже с ее благословения удалился на Иоаннову гору в церковь Святых бессребреников Космы и Дамиана, где принял монашеский постриг и усилил свои подвиги, за что от Господа получил дар прозрения.В поисках безмолвия преподобный Лука со своим учеником удалился в пустынное место Калавие, а через три года из-за нашествия арабов переселился на безводный и пустынный остров Ампиль.Последним местом подвигов преподобного стал Стирий (Сотерие). Здесь у него собралась братия и возник небольшой монастырь, а церковь осветили во имя святой великомученицы Варвары. В этой обители преподобный творил многие чудеса, исцеляя болезни душевные и телесные.Преподобный Лука почил в 946 году. На месте его погребения впоследствии была воздвигнута церковь, а от его святых мощей истекало миро и происходили многие исцеления.1 003 никомидийских мученикаПо церковному календарю 20 февраля поминают святых мучеников, пострадавших в Никомидии за Христа в 303 году при императоре Диоклитиане (284-305). Святые мученики были слугами четырех сановников Васса, Василида, Евтихия и Евсевия, которые вместе со своими женами пострадали за Христову веру 18 января 303 года.Слуги после мученической кончины своих господ последовали их примеру и тоже исповедали себя перед Диоклитианом христианами. Не поддавшись на уговоры и обещанные награды, все они, 1 003 человека, с женами и малыми детьми, были изрублены воинами, которые окружили их тесным кольцом, так что в живых никто из них не остался.ИмениныПо церковному календарю 20 февраля именины отмечают Алексей, Александр, Лука и Петр.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , календарь религиозных праздников