https://sputnik-georgia.ru/20230220/klub-shermadini-ostalsya-bez-kubka-korolya-v-etom-godu-275017789.html
Клуб Шермадини остался без Кубка Короля в этом году
Клуб Шермадини остался без Кубка Короля в этом году
В этом году Кубок Короля достался клубу "Уникаху", который одержал победу со счетом 83:80 20.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-20T11:20+0400
2023-02-20T11:20+0400
2023-02-20T11:20+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Клуб центрового сборной Грузии по баскетболу Георгия Шермадини "Тенерифе" не смог обыграть "Уникаху" в финале Кубка Короля и остался без престижного трофея. "Тенерифе", не смотря на старания Шермадини и набранных им 20 очков, уступил сопернику в упорной борьбе – 80:83. На счету Георгия Шермадини, который был одним из лучших среди обеих команд, 20 очков, девять подборов и две передачи. На площадке он провел 32 минуты. Лучший результат показал только одноклубник Шермадини Марселиньо Уэртас, он набрал 21 очко и сделал десять подборов. В составе "Уникахи" больше всего очков было было у Картера – 16. Примечательно, что до перехода в "Тенерифе" в 2019 году, Шермадини в течение двух лет играл за "Уникаху".Кубок Короля или Copa del Rey – ежегодный Кубок Испании по баскетболу, организованный высшей профессиональной лигой Испании – АБК Лига. Турнир проводится с 1933 года.С 1987 года турнир расширен до формата "Финал восьми". Участие принимают лучшие семь команд в конце первой половины регулярного сезона АБК Лиги и команда-хозяйка турнира. Восемь команд играют на вылет в течение четырех дней.Клуб "Тенерифе" завоевывал Кубок Короля в 1997 и 2008 годах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, тбилиси, георгий шермадини, грузия, баскетбол
спорт, новости, тбилиси, георгий шермадини, грузия, баскетбол
Клуб Шермадини остался без Кубка Короля в этом году
В этом году Кубок Короля достался клубу "Уникаху", который одержал победу со счетом 83:80
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Клуб центрового сборной Грузии по баскетболу Георгия Шермадини "Тенерифе" не смог обыграть "Уникаху" в финале Кубка Короля и остался без престижного трофея.
"Тенерифе", не смотря на старания Шермадини и набранных им 20 очков, уступил сопернику в упорной борьбе – 80:83.
На счету Георгия Шермадини, который был одним из лучших среди обеих команд, 20 очков, девять подборов и две передачи. На площадке он провел 32 минуты.
Лучший результат показал только одноклубник Шермадини Марселиньо Уэртас, он набрал 21 очко и сделал десять подборов. В составе "Уникахи" больше всего очков было было у Картера – 16.
Примечательно, что до перехода в "Тенерифе" в 2019 году, Шермадини в течение двух лет играл за "Уникаху".
Кубок Короля или Copa del Rey – ежегодный Кубок Испании по баскетболу, организованный высшей профессиональной лигой Испании – АБК Лига. Турнир проводится с 1933 года.
С 1987 года турнир расширен до формата "Финал восьми". Участие принимают лучшие семь команд в конце первой половины регулярного сезона АБК Лиги и команда-хозяйка турнира. Восемь команд играют на вылет в течение четырех дней.
Клуб "Тенерифе" завоевывал Кубок Короля в 1997 и 2008 годах.