https://sputnik-georgia.ru/20230220/klub-shermadini-ostalsya-bez-kubka-korolya-v-etom-godu-275017789.html

Клуб Шермадини остался без Кубка Короля в этом году

Клуб Шермадини остался без Кубка Короля в этом году

В этом году Кубок Короля достался клубу "Уникаху", который одержал победу со счетом 83:80 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T11:20+0400

2023-02-20T11:20+0400

2023-02-20T11:20+0400

спорт

новости

тбилиси

георгий шермадини

грузия

баскетбол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23696/34/236963496_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_7cba60b0b6d44c0e3ed4bf4b891b89f8.jpg

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Клуб центрового сборной Грузии по баскетболу Георгия Шермадини "Тенерифе" не смог обыграть "Уникаху" в финале Кубка Короля и остался без престижного трофея. "Тенерифе", не смотря на старания Шермадини и набранных им 20 очков, уступил сопернику в упорной борьбе – 80:83. На счету Георгия Шермадини, который был одним из лучших среди обеих команд, 20 очков, девять подборов и две передачи. На площадке он провел 32 минуты. Лучший результат показал только одноклубник Шермадини Марселиньо Уэртас, он набрал 21 очко и сделал десять подборов. В составе "Уникахи" больше всего очков было было у Картера – 16. Примечательно, что до перехода в "Тенерифе" в 2019 году, Шермадини в течение двух лет играл за "Уникаху".Кубок Короля или Copa del Rey – ежегодный Кубок Испании по баскетболу, организованный высшей профессиональной лигой Испании – АБК Лига. Турнир проводится с 1933 года.С 1987 года турнир расширен до формата "Финал восьми". Участие принимают лучшие семь команд в конце первой половины регулярного сезона АБК Лиги и команда-хозяйка турнира. Восемь команд играют на вылет в течение четырех дней.Клуб "Тенерифе" завоевывал Кубок Короля в 1997 и 2008 годах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, тбилиси, георгий шермадини, грузия, баскетбол