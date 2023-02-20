https://sputnik-georgia.ru/20230220/mardi-gra-odin-iz-samykh-krasochnykh-i-grandioznykh-karnavalov-mira---foto-275054520.html

Марди Гра: один из самых красочных и грандиозных карнавалов мира - фото

Марди Гра: один из самых красочных и грандиозных карнавалов мира - фото

Марди Гра, или жирный вторник, – один из самых красочных и грандиозных карнавалов мира. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как его отмечали в Новом Орлеане 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T17:55+0400

2023-02-20T17:55+0400

2023-02-20T18:04+0400

фотоленты

мультимедиа

фотография

новости в фотографиях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/14/275026349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2e607a863f199b6c2efa8dd1adc49cd.jpg

Дата празднования Марди Гра меняется каждый год. По традиции жирный вторник отмечают во вторник накануне Пепельной среды – первого дня Великого поста у католиков. В 2023-м жирный вторник католики отметят 21 февраля.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фотоленты, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фото