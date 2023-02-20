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Марди Гра: один из самых красочных и грандиозных карнавалов мира - фото
Марди Гра: один из самых красочных и грандиозных карнавалов мира - фото
Марди Гра, или жирный вторник, – один из самых красочных и грандиозных карнавалов мира. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как его отмечали в Новом Орлеане 20.02.2023, Sputnik Грузия
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Дата празднования Марди Гра меняется каждый год. По традиции жирный вторник отмечают во вторник накануне Пепельной среды – первого дня Великого поста у католиков. В 2023-м жирный вторник католики отметят 21 февраля.
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фотоленты, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фото

Марди Гра: один из самых красочных и грандиозных карнавалов мира - фото

17:55 20.02.2023 (обновлено: 18:04 20.02.2023)
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НовостиTelegram
Марди Гра, или жирный вторник, – один из самых красочных и грандиозных карнавалов мира. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как его отмечали в Новом Орлеане
Дата празднования Марди Гра меняется каждый год. По традиции жирный вторник отмечают во вторник накануне Пепельной среды – первого дня Великого поста у католиков. В 2023-м жирный вторник католики отметят 21 февраля.
© AP Photo / Gerald Herbert

Жирный вторник завершает "всеядную неделю", после которой католики начинают готовиться к Пасхе, очищая тело и душу

Жирный вторник завершает &quot;всеядную неделю&quot;, после которой католики начинают готовиться к Пасхе, очищая тело и душу - Sputnik Грузия
1/15
© AP Photo / Gerald Herbert

Жирный вторник завершает "всеядную неделю", после которой католики начинают готовиться к Пасхе, очищая тело и душу

© AP Photo / Gerald Herbert

История карнавала Марди Гра и традиции празднования жирного вторника у католиков зародились давно

История карнавала Марди Гра и традиции празднования жирного вторника у католиков зародились давно - Sputnik Грузия
2/15
© AP Photo / Gerald Herbert

История карнавала Марди Гра и традиции празднования жирного вторника у католиков зародились давно

© AP Photo / Gerald Herbert

Марди Гра празднуют с древних времен – люди во многих странах весело, с размахом провожали зиму и встречали весну, однако праздник называли по-разному

Марди Гра празднуют с древних времен – люди во многих странах весело, с размахом провожали зиму и встречали весну, однако праздник называли по-разному - Sputnik Грузия
3/15
© AP Photo / Gerald Herbert

Марди Гра празднуют с древних времен – люди во многих странах весело, с размахом провожали зиму и встречали весну, однако праздник называли по-разному

© AP Photo / Gerald Herbert

Во франкоязычных странах праздник называют Марди Гра, что переводится как "жирный вторник"

Во франкоязычных странах праздник называют Марди Гра, что переводится как &quot;жирный вторник&quot; - Sputnik Грузия
4/15
© AP Photo / Gerald Herbert

Во франкоязычных странах праздник называют Марди Гра, что переводится как "жирный вторник"

© AP Photo / Gerald Herbert

Языческие традиции после принятия христианства переплелись с христианскими, а Марди Гра, или жирный вторник, перед 40-дневным Великим постом у католиков стал своеобразным периодом развлечений

Языческие традиции после принятия христианства переплелись с христианскими, а Марди Гра, или жирный вторник, перед 40-дневным Великим постом у католиков стал своеобразным периодом развлечений - Sputnik Грузия
5/15
© AP Photo / Gerald Herbert

Языческие традиции после принятия христианства переплелись с христианскими, а Марди Гра, или жирный вторник, перед 40-дневным Великим постом у католиков стал своеобразным периодом развлечений

© AP Photo / Rita Harper

Традиция празднования Марди Гра распространилась из Рима в другие европейские страны, а со временем затем перекочевала из Старого Света в Новый

Традиция празднования Марди Гра распространилась из Рима в другие европейские страны, а со временем затем перекочевала из Старого Света в Новый - Sputnik Грузия
6/15
© AP Photo / Rita Harper

Традиция празднования Марди Гра распространилась из Рима в другие европейские страны, а со временем затем перекочевала из Старого Света в Новый

© AP Photo / Gerald Herbert

В США праздновать жирный вторник начали к XVIII веку, когда нынешней Луизианой правила Франция

В США праздновать жирный вторник начали к XVIII веку, когда нынешней Луизианой правила Франция - Sputnik Грузия
7/15
© AP Photo / Gerald Herbert

В США праздновать жирный вторник начали к XVIII веку, когда нынешней Луизианой правила Франция

© AP Photo / Gerald Herbert

В настоящее время католики празднуют Марди Гра по всему миру. В этой фотоленте вы видите, как отмечают Марди Гра в Новом Орлеане, США

В настоящее время католики празднуют Марди Гра по всему миру. В этой фотоленте вы видите, как отмечают Марди Гра в Новом Орлеане, США - Sputnik Грузия
8/15
© AP Photo / Gerald Herbert

В настоящее время католики празднуют Марди Гра по всему миру. В этой фотоленте вы видите, как отмечают Марди Гра в Новом Орлеане, США

© AP Photo / Gerald Herbert

Жирный вторник в каждом городе или стране с католическим населением за многие века оброс собственными традициями

Жирный вторник в каждом городе или стране с католическим населением за многие века оброс собственными традициями - Sputnik Грузия
9/15
© AP Photo / Gerald Herbert

Жирный вторник в каждом городе или стране с католическим населением за многие века оброс собственными традициями

© AP Photo / Gerald Herbert

Самые масштабные и красочные карнавалы проводят на Марди Гра в Новом Орлеане –парад Бахуса и фестиваль известных джаз-оркестров

Самые масштабные и красочные карнавалы проводят на Марди Гра в Новом Орлеане –парад Бахуса и фестиваль известных джаз-оркестров - Sputnik Грузия
10/15
© AP Photo / Gerald Herbert

Самые масштабные и красочные карнавалы проводят на Марди Гра в Новом Орлеане –парад Бахуса и фестиваль известных джаз-оркестров

© AP Photo / Gerald Herbert

Праздничные мероприятия проходят примерно две недели, но в жирный вторник перед началом Великого поста жители и гости города развлекаются по полной программе

Праздничные мероприятия проходят примерно две недели, но в жирный вторник перед началом Великого поста жители и гости города развлекаются по полной программе - Sputnik Грузия
11/15
© AP Photo / Gerald Herbert

Праздничные мероприятия проходят примерно две недели, но в жирный вторник перед началом Великого поста жители и гости города развлекаются по полной программе

© AP Photo / Gerald Herbert

По улицам города движется карнавальная процессия с участием актеров и музыкантов в повозках. Участники шествия бросают в толпу различные памятные дары, в том числе игрушки, бусы и специальные медальоны с изображением символа парада

По улицам города движется карнавальная процессия с участием актеров и музыкантов в повозках. Участники шествия бросают в толпу различные памятные дары, в том числе игрушки, бусы и специальные медальоны с изображением символа парада - Sputnik Грузия
12/15
© AP Photo / Gerald Herbert

По улицам города движется карнавальная процессия с участием актеров и музыкантов в повозках. Участники шествия бросают в толпу различные памятные дары, в том числе игрушки, бусы и специальные медальоны с изображением символа парада

© AP Photo / Gerald Herbert

По традиции, сохранившейся с XIX века, кульминацией празднования становятся выборы короля и королевы карнавала Марди Гра

По традиции, сохранившейся с XIX века, кульминацией празднования становятся выборы короля и королевы карнавала Марди Гра - Sputnik Грузия
13/15
© AP Photo / Gerald Herbert

По традиции, сохранившейся с XIX века, кульминацией празднования становятся выборы короля и королевы карнавала Марди Гра

© AP Photo / Gerald Herbert

Легенда повествует, что брат наследника российского престола, великий князь Алексей Александрович, был влюблен в американскую актрису Лидию Томпсон и в 1872-м накануне Марди Гра поехал за ней в Новый Орлеан

Легенда повествует, что брат наследника российского престола, великий князь Алексей Александрович, был влюблен в американскую актрису Лидию Томпсон и в 1872-м накануне Марди Гра поехал за ней в Новый Орлеан - Sputnik Грузия
14/15
© AP Photo / Gerald Herbert

Легенда повествует, что брат наследника российского престола, великий князь Алексей Александрович, был влюблен в американскую актрису Лидию Томпсон и в 1872-м накануне Марди Гра поехал за ней в Новый Орлеан

© AP Photo / Gerald Herbert

Организаторы празднования, узнав о визите царевича, подготовили специальную платформу с надписью "Король". Так Алексей Романов стал королем Марди Гра. С тех пор парад каждый год возглавляют "король" и "королева", которые, надев маски и костюмы, едут на огромной украшенной платформе и разбрасывают в толпу монеты и различные сувениры

Организаторы празднования, узнав о визите царевича, подготовили специальную платформу с надписью &quot;Король&quot;. Так Алексей Романов стал королем Марди Гра. С тех пор парад каждый год возглавляют &quot;король&quot; и &quot;королева&quot;, которые, надев маски и костюмы, едут на огромной украшенной платформе и разбрасывают в толпу монеты и различные сувениры - Sputnik Грузия
15/15
© AP Photo / Gerald Herbert

Организаторы празднования, узнав о визите царевича, подготовили специальную платформу с надписью "Король". Так Алексей Романов стал королем Марди Гра. С тех пор парад каждый год возглавляют "король" и "королева", которые, надев маски и костюмы, едут на огромной украшенной платформе и разбрасывают в толпу монеты и различные сувениры

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