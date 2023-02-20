Марди Гра: один из самых красочных и грандиозных карнавалов мира - фото
Жирный вторник завершает "всеядную неделю", после которой католики начинают готовиться к Пасхе, очищая тело и душу
Жирный вторник завершает "всеядную неделю", после которой католики начинают готовиться к Пасхе, очищая тело и душу
История карнавала Марди Гра и традиции празднования жирного вторника у католиков зародились давно
История карнавала Марди Гра и традиции празднования жирного вторника у католиков зародились давно
Марди Гра празднуют с древних времен – люди во многих странах весело, с размахом провожали зиму и встречали весну, однако праздник называли по-разному
Марди Гра празднуют с древних времен – люди во многих странах весело, с размахом провожали зиму и встречали весну, однако праздник называли по-разному
Во франкоязычных странах праздник называют Марди Гра, что переводится как "жирный вторник"
Во франкоязычных странах праздник называют Марди Гра, что переводится как "жирный вторник"
Языческие традиции после принятия христианства переплелись с христианскими, а Марди Гра, или жирный вторник, перед 40-дневным Великим постом у католиков стал своеобразным периодом развлечений
Языческие традиции после принятия христианства переплелись с христианскими, а Марди Гра, или жирный вторник, перед 40-дневным Великим постом у католиков стал своеобразным периодом развлечений
Традиция празднования Марди Гра распространилась из Рима в другие европейские страны, а со временем затем перекочевала из Старого Света в Новый
Традиция празднования Марди Гра распространилась из Рима в другие европейские страны, а со временем затем перекочевала из Старого Света в Новый
В США праздновать жирный вторник начали к XVIII веку, когда нынешней Луизианой правила Франция
В США праздновать жирный вторник начали к XVIII веку, когда нынешней Луизианой правила Франция
В настоящее время католики празднуют Марди Гра по всему миру. В этой фотоленте вы видите, как отмечают Марди Гра в Новом Орлеане, США
В настоящее время католики празднуют Марди Гра по всему миру. В этой фотоленте вы видите, как отмечают Марди Гра в Новом Орлеане, США
Жирный вторник в каждом городе или стране с католическим населением за многие века оброс собственными традициями
Жирный вторник в каждом городе или стране с католическим населением за многие века оброс собственными традициями
Самые масштабные и красочные карнавалы проводят на Марди Гра в Новом Орлеане –парад Бахуса и фестиваль известных джаз-оркестров
Самые масштабные и красочные карнавалы проводят на Марди Гра в Новом Орлеане –парад Бахуса и фестиваль известных джаз-оркестров
Праздничные мероприятия проходят примерно две недели, но в жирный вторник перед началом Великого поста жители и гости города развлекаются по полной программе
Праздничные мероприятия проходят примерно две недели, но в жирный вторник перед началом Великого поста жители и гости города развлекаются по полной программе
По улицам города движется карнавальная процессия с участием актеров и музыкантов в повозках. Участники шествия бросают в толпу различные памятные дары, в том числе игрушки, бусы и специальные медальоны с изображением символа парада
По улицам города движется карнавальная процессия с участием актеров и музыкантов в повозках. Участники шествия бросают в толпу различные памятные дары, в том числе игрушки, бусы и специальные медальоны с изображением символа парада
По традиции, сохранившейся с XIX века, кульминацией празднования становятся выборы короля и королевы карнавала Марди Гра
По традиции, сохранившейся с XIX века, кульминацией празднования становятся выборы короля и королевы карнавала Марди Гра
Легенда повествует, что брат наследника российского престола, великий князь Алексей Александрович, был влюблен в американскую актрису Лидию Томпсон и в 1872-м накануне Марди Гра поехал за ней в Новый Орлеан
Легенда повествует, что брат наследника российского престола, великий князь Алексей Александрович, был влюблен в американскую актрису Лидию Томпсон и в 1872-м накануне Марди Гра поехал за ней в Новый Орлеан
Организаторы празднования, узнав о визите царевича, подготовили специальную платформу с надписью "Король". Так Алексей Романов стал королем Марди Гра. С тех пор парад каждый год возглавляют "король" и "королева", которые, надев маски и костюмы, едут на огромной украшенной платформе и разбрасывают в толпу монеты и различные сувениры
Организаторы празднования, узнав о визите царевича, подготовили специальную платформу с надписью "Король". Так Алексей Романов стал королем Марди Гра. С тех пор парад каждый год возглавляют "король" и "королева", которые, надев маски и костюмы, едут на огромной украшенной платформе и разбрасывают в толпу монеты и различные сувениры