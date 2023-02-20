https://sputnik-georgia.ru/20230220/pepelnaya-sreda-2023-nachalo-velikogo-posta-u-katolikov-275055126.html

Пепельная среда 2023: начало Великого поста у католиков

Пепельная среда 2023: начало Великого поста у католиков

В Римско-католической церкви Великий пост начинается в Пепельную среду: в 2023 году первый день поста у католиков выпадает на 22 февраля 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T19:20+0400

2023-02-20T19:20+0400

2023-02-20T19:20+0400

в мире

справки

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Почему первый день Великого поста у католиков называется Пепельной средой и какие с ним связаны традиции, читайте в Sputnik Грузия. Почему Пепельная? Первый день Великого поста у католиков стали называть Пепельной средой благодаря древнему обряду посыпать голову пеплом, символизирующим отпущение грехов. Обычай посыпать в знак покаяния голову пеплом известен во многих древних культурах, в том числе такая традиция была и в Греции, и в Древнем Египте, и у арабов. В Ветхом Завете – это символ скорби, покаяния и смирения перед богом. В католической церкви эту традицию ввел папа Урбан II в 1091-м. В это же время установили, что пепел, которым посыпают головы верующих, должен быть из вербных (пальмовых) веток, освященных в Вербное воскресенье год назад. Традицию начинать Великий пост в Пепельную среду католическая церковь установила в 1570 году, и с тех пор в храмах проводят обряд посыпания пеплом, однако ход ритуала зависит от местных традиций - священник или наносит крестное знамение пеплом на лоб верующего, или посыпает им голову. Пепельный знак монахам наносят на тонзуру, а монахиням, которые находятся в храмах в головном уборе, священник чертит пеплом крест на лбу. В Пепельную среду во всех католических церквях мира проводится литургия, в ходе которой священник говорит каждому прихожанину "Покайся и веруй в Евангелие" либо библейскую фразу "Из праха вышел и в прах возвратишься". Есть местности, где верующие смывают пепел перед тем, как выйти из храма, что означает, что они очистились от грехов. В других — прихожане выходят из храма с пепельным крестом, как бы "неся его в мир". Великий пост у католиков У католиков Великий пост, в отличие от православных, начинается за 45 календарных дней до празднования Пасхи. Пост длится 40 дней — 6 недель (исключая воскресенье) и 4 дня. Отличаются также и традиции соблюдения поста: все католики, начиная с 14 и до 60 лет, строго постятся в Пепельную среду и Страстную пятницу и по пятницам воздерживаются от мясных продуктов. Во все остальные дни Великого поста католическая церковь ограничений на еду не накладывает. По воскресеньям католики не постятся, поэтому шестинедельный пост начинают в среду предшествующей недели. Православные непрерывно строго постятся все семь недель Великого поста, который начинается в Чистый понедельник. Пепельной среде предшествует жирный вторник или Марди гра, который завершает период развлечений перед Великим постом. Последний день перед постом у православных — Прощеное воскресенье. Материал подготовлен на основе открытых источников

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