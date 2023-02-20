https://sputnik-georgia.ru/20230220/skolko-uchastkov-zemli-zaregistrirovano-v-gruzii-274789125.html

Сколько участков земли зарегистрировано в Грузии

Сколько участков земли зарегистрировано в Грузии

Более одного миллиона гектаров земель в Грузии остаются без владельцев 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T08:04+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. На сегодняшний день жители Грузии уже по двум разным системам зарегистрировали 111 тысяч участков земли, говорится в сообщении администрации правительства. В 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу. По данным правительства, в рамках системной регистрации зарегистрировано 95,6 тысячи участков площадью более 39,4 тысячи гектаров, а по спорадической – 15,8 тысячи участков площадью 4,9 тысячи гектаров. Системная регистрация завершиться уже в конце 2024 года и после будут регистрироваться только исправления в регистрацию. В конце 2022 года министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что на данном этапе остаются неизвестными личности владельцев земельных участков площадью более одного миллиона гектаров. Процедуры регистрации земли в Грузии были упрощены с 1 августа 2016 года. Цель реформы – защита прав землевладельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии. Регистрация земли сельскохозяйственного назначения является главным условием для получения льгот от государства фермерами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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