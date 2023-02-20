https://sputnik-georgia.ru/20230220/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-20-do-26-fevralya-275014631.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 20 до 26 февраля

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 20 до 26 февраля

В воскресенье столбик термометра поднимется до 14 градусов тепла 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T11:00+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Синоптики на этой неделе прогнозируют в Тбилиси переменчивую погоду. Ожидается местами облачная, местами дождливая и ясная погода. В понедельник, 20 февраля, в столице ожидается облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс пять градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 12 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси - в 18:39. Во вторник, 21 февраля, в Тбилиси ночью ожидаются кратковременные дожди, днем местами облачная, местами ясная погода. Восход солнца в 07:48. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 2 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 8 градусов тепла. Скорость ветра 10-15-20-25 м/с. Закат в Тбилиси в 18:41. В среду, 22 февраля, в Тбилиси ночью ожидается облачность и слабый снег, утром пойдет слабый дождь. Днем синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду, а к вечеру опять слабый дождь. Восход солнца в 07:47. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 1 градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до 9 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси в 18:42. В четверг, 23 февраля, синоптики прогнозируют облачность, кратковременные дожди и ветер. Восход солнца в 07:45. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс пять градусов тепла, а днем поднимется максимум до 8 градусов тепла. Скорость ветра 10-15-20-25 м/с. Закат в Тбилиси в 18:43. В пятницу, 24 февраля, в Тбилиси будет частично облачная погода. Восход солнца в 07:44. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс два градуса, а днем воздух прогреется максимум до семи градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси в 18:44. В субботу, 25 февраля, утром в столице Грузии ожидается облачность и слабый снег, днем снег прекратится и будет облачно. Восход солнца в 07:42. Минимальная температура воздуха ночью составит 1 градус тепла, днем воздух прогреется до 6 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:45. В воскресенье, 26 февраля, в столице Грузии погода прояснится, синоптики прогнозируют солнечный и ясный день. Восход солнца в 07:41.Минимальная температура воздуха ночью составит минус один градус, а днем поднимется максимум до 14 градусов тепла.Скорость ветра 8-13 м/с.Закат в Тбилиси в 18:47.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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