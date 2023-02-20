https://sputnik-georgia.ru/20230220/v-gruzii-aktivno-ochischayut-dorogi-ot-snega--dvizhenie-na-nekotorykh-uchastkakh-vosstanovleno-275034671.html

В Грузии активно очищают дороги от снега – движение на некоторых участках восстановлено

В Грузии активно очищают дороги от снега – движение на некоторых участках восстановлено

Обильный снегопад и гололедица создали проблемы на автомобильных дорогах в регионах Грузии 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T14:20+0400

2023-02-20T14:20+0400

2023-02-20T14:20+0400

грузия

новости

тбилиси

кутаиси

департамент автомобильных дорог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24769/22/247692268_0:263:2500:1669_1920x0_80_0_0_f6ca6f985af0db130b0bff80365a0910.jpg

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на дороге Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии. Движение на данном участке дороги восстановлено благодаря работам по расчистке снега, отмечено в сообщении. Благодаря очистительным работам движение автотранспорта всех видов восстановлено и на участках Багдати-Саирме и Цкалташуа-Какасхиди. Речь идет о 28-50 км участка (Багдати-Саирме) дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Сагория)-Багдати-Абастумани-Бенара. Что касается участка Какасхиди-Зекари, то здесь движение разрешено только для автотранспорта с высокой проходимостью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, кутаиси, департамент автомобильных дорог