https://sputnik-georgia.ru/20230220/v-gruzii-aktivno-ochischayut-dorogi-ot-snega--dvizhenie-na-nekotorykh-uchastkakh-vosstanovleno-275034671.html
В Грузии активно очищают дороги от снега – движение на некоторых участках восстановлено
В Грузии активно очищают дороги от снега – движение на некоторых участках восстановлено
Обильный снегопад и гололедица создали проблемы на автомобильных дорогах в регионах Грузии 20.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-20T14:20+0400
2023-02-20T14:20+0400
2023-02-20T14:20+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на дороге Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии. Движение на данном участке дороги восстановлено благодаря работам по расчистке снега, отмечено в сообщении. Благодаря очистительным работам движение автотранспорта всех видов восстановлено и на участках Багдати-Саирме и Цкалташуа-Какасхиди. Речь идет о 28-50 км участка (Багдати-Саирме) дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Сагория)-Багдати-Абастумани-Бенара. Что касается участка Какасхиди-Зекари, то здесь движение разрешено только для автотранспорта с высокой проходимостью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, кутаиси, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, тбилиси, кутаиси, департамент автомобильных дорог
В Грузии активно очищают дороги от снега – движение на некоторых участках восстановлено
Обильный снегопад и гололедица создали проблемы на автомобильных дорогах в регионах Грузии
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на дороге Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии.
Движение на данном участке дороги восстановлено благодаря работам по расчистке снега, отмечено в сообщении
.
Благодаря очистительным работам движение автотранспорта всех видов восстановлено и на участках Багдати-Саирме и Цкалташуа-Какасхиди. Речь идет о 28-50 км участка (Багдати-Саирме) дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Сагория)-Багдати-Абастумани-Бенара.
Что касается участка Какасхиди-Зекари, то здесь движение разрешено только для автотранспорта с высокой проходимостью.