https://sputnik-georgia.ru/20230220/v-gruzii-optimalnye-pokazateli-migratsii-nesmotrya-na-bezviz-s-es--kobakhidze-275025557.html

В Грузии оптимальные показатели миграции, несмотря на безвиз с ЕС – Кобахидзе

В Грузии оптимальные показатели миграции, несмотря на безвиз с ЕС – Кобахидзе

После введения безвизового режима за четыре года из Грузии выехало лишь на 29 тысяч человек больше, чем въехало, сообщил Ираклий Кобахидзе 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T12:40+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Несмотря на безвизовый режим с Евросоюзом, в Грузии оптимальные показатели миграции, написал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на своей странице в соцсети. Часть представителей оппозиции заявляет, что после прихода к власти "Грузинской мечты", демографическое положение в стране резко ухудшилась и население, особенно молодежь, массово покидает страну. Они утверждают, что ситуация особенно обострилась после введения безвизового режима Грузии с Евросоюзом в 2017 году. Когда экономически сильная страна упрощает визовый режим для жителей экономически более слабой страны, естественно, этот факт способствует оттоку населения, отметил политик. Например, после вступления в Евросоюз и введения безвизового режима население Литвы уменьшилось на 600 тысяч – с 3,4 до 2,8 миллиона, а в Латвии на 400 тысяч – с 2,3 до 1,9 миллиона. При этом подавляющее большинство литовцев и латышей, покинувших страну, были молодые люди, отметил Кобахидзе. "На этом фоне самые оптимальные данные в Грузии. В частности, после введения безвизового режима с Евросоюзюм, в 2018-21 годах отрицательное сальдо миграции составило всего 29 тысяч, то есть за четыре года из страны выехало лишь на 29 тысяч человек больше, чем въехало", – написал Кобахидзе. Для сравнения, при предыдущем правительстве, в 2004-2012 годах, когда граждане Грузии не могли пользоваться безвизовым режимом в Евросоюзе, отрицательное сальдо миграции было 221 тысяча человек. Лидер "Грузинской мечты" также отметил, что США проводит довольно строгую визовую политику в отношении граждан Грузии. Например, в 2021 году США одобрили 71% заявлений на получение американской визы гражданами России и только 37% заявлений на получение визы гражданами Грузии. "Безусловно, это обстоятельство создает серьезный дискомфорт гражданам Грузии, в том числе вынуждает некоторых идти на риск и переезжать в США через Мексику. Однако, с другой стороны, строгая визовая политика существенно препятствует иммиграции грузин из Грузии в США, что имеет и свой положительный эффект", – отметил Кобахидзе. Естественно, сальдо миграции ухудшится в условиях ослабления визового режима США, подчеркнул он. "Тем, кто действительно заботится об улучшении демографических тенденций в стране, следует заниматься не спекуляциями, а представлением соответствующих деловых предложений", – отметил он. В рамках либерализации визового режима с ЕС с 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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