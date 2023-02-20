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В зонах землетрясений в Турции и Сирии могут образоваться опасные инфекции

В зонах землетрясений в Турции и Сирии могут образоваться опасные инфекции

В Сирии и Турции в результате разрушительного землетрясения погибли около 47 тысяч человек 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T19:00+0400

2023-02-20T19:00+0400

2023-02-20T19:00+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) заявил рисках распространения инфекционных заболеваний, в том числе холеры, в районах Турции и Сирии, пострадавших от разрушительных землетрясений, сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию. В ближайшие недели высока вероятность всплеска случаев холеры в пострадавших районах, сказано в релизе. Кроме того, не исключено развитие других болезней, к примеру гепатита А и ротавируса, в лагерях для пострадавших, считают в ECDCК распространению заболеваний может приводить ограниченный доступ к чистой воде, неадекватные санитарно-гигиенические условия, ненадлежащее охлаждение и приготовление пищи, отмечено в сообщении.Респираторные инфекции "вызывают особую озабоченность", риск их вспышек возрастает ввиду переселения пострадавших во временные лагеря, где невозможно избежать скопления людей, говорится в релизе.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Число погибших в Турции составляет более 41 тысячи человек. ООН дает данные о 5,8 тысячи погибших на всей территории Сирии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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