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Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для всех машин
Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для всех машин
На одном из участков автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс высокая опасность схода лавин 20.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-20T20:32+0400
2023-02-20T20:32+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Движение в направлении границы Грузии с Россией запрещено для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионразвития страны.На участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс высокая опасность схода лавин. Об этом департамент дорог информировало Национальное агентство окружающей среды. Участок Млета-Гудаури открыт, но там действует режим безостановочного движения, сказано в сообщении. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды
грузия, новости, погода, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды
Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для всех машин
На одном из участков автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс высокая опасность схода лавин
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Движение в направлении границы Грузии с Россией запрещено для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионразвития страны.
На участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс высокая опасность схода лавин. Об этом департамент дорог информировало Национальное агентство окружающей среды.
Участок Млета-Гудаури открыт, но там действует режим безостановочного движения, сказано в сообщении
.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.