https://sputnik-georgia.ru/20230220/verkhniy-lars-segodnya-doroga-zakryta-dlya-vsekh-mashin-275060692.html

Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для всех машин

Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для всех машин

На одном из участков автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс высокая опасность схода лавин 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T20:32+0400

2023-02-20T20:32+0400

2023-02-20T20:32+0400

грузия

новости

погода

верхний ларс

национальное агентство окружающей среды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/11/265282998_0:352:2731:1888_1920x0_80_0_0_8b0ecb7d0e84c4d154cd0a699343eceb.jpg

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Движение в направлении границы Грузии с Россией запрещено для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионразвития страны.На участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс высокая опасность схода лавин. Об этом департамент дорог информировало Национальное агентство окружающей среды. Участок Млета-Гудаури открыт, но там действует режим безостановочного движения, сказано в сообщении. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды