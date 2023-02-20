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https://sputnik-georgia.ru/20230220/verkhniy-lars-segodnya-doroga-zakryta-dlya-vsekh-mashin-275060692.html
Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для всех машин
Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для всех машин
На одном из участков автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс высокая опасность схода лавин 20.02.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Движение в направлении границы Грузии с Россией запрещено для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионразвития страны.На участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс высокая опасность схода лавин. Об этом департамент дорог информировало Национальное агентство окружающей среды. Участок Млета-Гудаури открыт, но там действует режим безостановочного движения, сказано в сообщении. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, погода, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды
грузия, новости, погода, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды

Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для всех машин

20:32 20.02.2023
© photo: Sputnik / StringerСнегопад в горах у Сурами - Рикотский перевал и пробки из автомобилей
Снегопад в горах у Сурами - Рикотский перевал и пробки из автомобилей - Sputnik Грузия, 1920, 20.02.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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На одном из участков автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс высокая опасность схода лавин
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Движение в направлении границы Грузии с Россией запрещено для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионразвития страны.
На участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс высокая опасность схода лавин. Об этом департамент дорог информировало Национальное агентство окружающей среды.
Участок Млета-Гудаури открыт, но там действует режим безостановочного движения, сказано в сообщении.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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