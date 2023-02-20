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Восстановлено движение на одном из участков дороги международного значения в Грузии
Восстановлено движение на одном из участков дороги международного значения в Грузии
Ограничения на одном из участков трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе были введены из-за снегопада и гололеда 20.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-20T09:58+0400
2023-02-20T09:58+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Восстановлено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке транспортного узла Сурами-Сакасриа, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии. Речь идет о 132-163 км участка автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, где для грузовых автомобилей было запрещено движение из-за снегопада и гололеда. Движение автотранспорта восстановлено благодаря проведенным очистительным работам, сообщили в ведомстве.На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, сурами, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, погода, сурами, департамент автомобильных дорог
Восстановлено движение на одном из участков дороги международного значения в Грузии
09:58 20.02.2023 (обновлено: 10:08 20.02.2023)
Ограничения на одном из участков трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе были введены из-за снегопада и гололеда
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Восстановлено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке транспортного узла Сурами-Сакасриа, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии.
Речь идет о 132-163 км участка автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, где для грузовых автомобилей было запрещено движение из-за снегопада и гололеда.
Движение автотранспорта восстановлено благодаря проведенным очистительным работам, сообщили
в ведомстве.
На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное.