https://sputnik-georgia.ru/20230220/vosstanovleno-dvizhenie-na-odnom-iz-uchastkov-dorogi-mezhdunarodnogo-znacheniya-v-gruzii-275016791.html

Восстановлено движение на одном из участков дороги международного значения в Грузии

Восстановлено движение на одном из участков дороги международного значения в Грузии

Ограничения на одном из участков трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе были введены из-за снегопада и гололеда 20.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Восстановлено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке транспортного узла Сурами-Сакасриа, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии. Речь идет о 132-163 км участка автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, где для грузовых автомобилей было запрещено движение из-за снегопада и гололеда. Движение автотранспорта восстановлено благодаря проведенным очистительным работам, сообщили в ведомстве.На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, сурами, департамент автомобильных дорог