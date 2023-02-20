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Все о миграции в Грузии: кому дали статус беженца и кого выдворили

Все о миграции в Грузии: кому дали статус беженца и кого выдворили

В прошолм году в Грузии убежища в целом просили 1 473 иностранца 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Власти Грузии в 2022 году предоставили гуманитарный статус и статус беженца 501 иностранцу, а выдворили 165, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. По данным ведомства, статус беженца Грузия предоставила 41 иностранцу, из которых 19 – граждане Афганистана, 8 – с неустановленным гражданством, а пять – граждане Ирана. Остальные – граждане пяти иностранных государств. Что касается гуманитарного статуса, то его получили 460 иностранцев, в том числе 367 граждан Украины, 39 граждан Афганистана, 14 – с неопределенным гражданством, 13 граждан Йемена и 11 граждан Ирака, а также граждане восьми иностранных государств. В 2022 году отказ в получении статуса в Грузии получили 822 иностранца. Большинство отказов приходится на долю граждан Ирана (310). В списке отказов в предоставлении статуса также 77 граждан Турции, 70 граждан Иордании, 55 граждан Египта, 45 граждан Ирака, 40 граждан России, 36 граждан Нигерии, а также граждане еще 47 стран. При этом в 2022 году в Грузии убежища в целом просили 1 473 иностранца. Из них 516 граждан Украины, 203 гражданина Турции, 194 гражданина Ирана, 115 граждан России и по 44 граждан Иордании и Египта. Кого выдворяет Грузия В 2022 году власти Грузии приняли решение выдворить из страны 165 граждан из 29 иностранных государств. Основная доля выдворенных граждан приходится на граждан Ирана, Турции, Азербайджана, Индии и Нигерии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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