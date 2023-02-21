https://sputnik-georgia.ru/20230221/dtp-v-shida-kartli-pogibli-dva-cheloveka-275106481.html
ДТП в Шида Картли: погибли два человека
ДТП в Шида Картли: погибли два человека
Эксперты-криминалисты пытаются выяснить причины и обстоятельства смертоносного ДТП 21.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-21T18:51+0400
2023-02-21T18:51+0400
2023-02-21T18:51+0400
происшествия
новости
грузия
шида картли
сурами
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/04/250789370_0:61:3071:1788_1920x0_80_0_0_969e13bab6eaafd57086521a24e86ec6.jpg
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия у поселка Сурами (регион Шида Картли).Как сообщает телекомпания "Рустави-2", авария произошла во вторник днем. При каких обстоятельствах произошел инцидент - не уточняется.На месте были мобилизованы бригады скорой медицинской помощи и экипаж патрульной полиции. О других деталях происшествия пока не сообщается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
шида картли
сурами
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/04/250789370_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_562a488a2e653678b1f7a1acf1e3eada.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, шида картли, сурами
происшествия, новости, грузия, шида картли, сурами
ДТП в Шида Картли: погибли два человека
Эксперты-криминалисты пытаются выяснить причины и обстоятельства смертоносного ДТП
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия у поселка Сурами (регион Шида Картли).
Как сообщает телекомпания "Рустави-2
", авария произошла во вторник днем. При каких обстоятельствах произошел инцидент - не уточняется.
На месте были мобилизованы бригады скорой медицинской помощи и экипаж патрульной полиции.
О других деталях происшествия пока не сообщается.