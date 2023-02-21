https://sputnik-georgia.ru/20230221/dtp-v-shida-kartli-pogibli-dva-cheloveka-275106481.html

ДТП в Шида Картли: погибли два человека

ДТП в Шида Картли: погибли два человека

Эксперты-криминалисты пытаются выяснить причины и обстоятельства смертоносного ДТП 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T18:51+0400

2023-02-21T18:51+0400

2023-02-21T18:51+0400

происшествия

новости

грузия

шида картли

сурами

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/04/250789370_0:61:3071:1788_1920x0_80_0_0_969e13bab6eaafd57086521a24e86ec6.jpg

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия у поселка Сурами (регион Шида Картли).Как сообщает телекомпания "Рустави-2", авария произошла во вторник днем. При каких обстоятельствах произошел инцидент - не уточняется.На месте были мобилизованы бригады скорой медицинской помощи и экипаж патрульной полиции. О других деталях происшествия пока не сообщается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

шида картли

сурами

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, грузия, шида картли, сурами