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Движение автотранспорта к Местиа восстановлено

Движение автотранспорта к Местиа восстановлено

Накануне на дороге, ведущей к высокогорному краю Местиа, сошла лавина 21.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Движение легкового автотранспорта на дороге внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили восстановлено, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Открыть движение удалось благодаря очистительным работам на 90-100 км участка (Дизи-Лахмула) дороги, уточнили в ведомстве.Из-за снегопада и гололеда на 30-186 км отрезка (Джвари-Ушгули) дороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили запрещено движение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Для легкового автомобиля движение разрешено с использованием противоскользящих цепей. Для автотранспорта с высокой проходимость (двумя и более ведущими мостами) движение свободное. На 1-30 км участка (Зугдиди-Джвари) движение автотранспорта также свободно. Накануне на дороге, ведущей к высокогорному краю Местиа, сошла лавина, в связи с чем движение было запрещено для всех видов транспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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