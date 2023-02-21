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Грузинские дзюдоисты примут участие в турнире Большого шлема в Ташкенте
Грузинские дзюдоисты примут участие в турнире Большого шлема в Ташкенте
В турнир "Большого шлема" по дзюдо, который пройдет в Ташкенте с 3 по 5 марта, примут участие 23 национальные сборные 21.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-21T08:00+0400
2023-02-21T08:00+0400
2023-02-21T08:00+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Федерация дзюдо Грузии назвала предварительный состав сборной, который примет участие на турнире Большого шлема в Ташкенте с 3 по 5 марта. Турнир "Большого шлема" по дзюдо пройдет в Ташкенте с 3 по 5 марта. В нем будут разыграны рейтинговые очки для Олимпийских игр 2024 года в Париже. О своем участии в турнире заявили 23 национальные сборные. Сборную Грузию будут представлять десять дзюдоистов, среди которых оправившийся от травмы 23-летний Гела Заалишвили (+100 кг): Состав сборной: 60 кг: Лухум Чхвимиани; 66 кг: Баграт Ниниашвили; 81 кг: Леван Гугава; 90 кг: Бека Гвиниашвили, Ушанги Маргиани; 100 кг: Онисе Санеблидзе, Варлам Липартелиани; +100 кг: Гела Заалишвили; 57 кг: Этери Липартелиани; +78 кг: София Сомхишвили. Как отмечают в федерации, до начала соревнований в состав могут внести некоторые изменения, в том случае, если кто-либо из спортсменов заболеет или получит травму.
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спорт, грузия, ташкент, новости
спорт, грузия, ташкент, новости
Грузинские дзюдоисты примут участие в турнире Большого шлема в Ташкенте
В турнир "Большого шлема" по дзюдо, который пройдет в Ташкенте с 3 по 5 марта, примут участие 23 национальные сборные
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Федерация дзюдо Грузии назвала предварительный состав сборной, который примет участие на турнире Большого шлема в Ташкенте с 3 по 5 марта.
Турнир "Большого шлема" по дзюдо пройдет в Ташкенте с 3 по 5 марта. В нем будут разыграны рейтинговые очки для Олимпийских игр 2024 года в Париже. О своем участии в турнире заявили 23 национальные сборные.
Сборную Грузию будут представлять десять дзюдоистов, среди которых оправившийся от травмы 23-летний Гела Заалишвили (+100 кг):
66 кг: Баграт Ниниашвили;
90 кг: Бека Гвиниашвили, Ушанги Маргиани;
100 кг: Онисе Санеблидзе, Варлам Липартелиани;
+100 кг: Гела Заалишвили;
57 кг: Этери Липартелиани;
+78 кг: София Сомхишвили.
Как отмечают в федерации, до начала соревнований в состав могут внести некоторые изменения, в том случае, если кто-либо из спортсменов заболеет или получит травму.