https://sputnik-georgia.ru/20230221/kogda-otmechayut-svyaschennuyu-noch-baraat-2023-islamskiy-kalendar-275106301.html

Когда отмечают Священную ночь Бараат 2023? Исламский календарь

Когда отмечают Священную ночь Бараат 2023? Исламский календарь

Лайлат аль-Бараат, или ночь прощения и очищения от грехов, верующие по исламскому календарю отмечают с 14 на 15 число месяца Шаабан 21.02.2023, Sputnik Грузия

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справки

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В Коране ночь Бараат упоминается как священная - мусульмане в эту ночь молятся за умерших и дают обеты не совершать грехов в будущем. Когда отмечают Священную ночь Бараат в 2023-м по григорианскому календарю, читайте в Sputnik Грузия. Когда отмечают? Лунный год короче солнечного на 11-12 дней, следовательно, все даты исламских праздников каждый год сдвигаются относительно григорианского календаря. Ночь Бараат - вторая по значимости священная ночь в исламе после Лейлат аль-Кадр (ночь предопределения) - в 2023 году по григорианскому календарю выпадает с 6 на 7 марта. С арабского слово "бараат" переводится как "невинность", "чистота" и "освобождение". По исламскому преданию, в ночь Баарат Всевышний милостив ко всем людям, кроме озлобленных и приверженцев многобожия. Мусульмане посвящают священную ночь молитвам и просят у Аллаха прощения и милости. Часть толкователей Корана считает, что Священную Книгу Всевышний ниспослал в ночь предопределения, другие думают, что она целиком была ниспослана Аллахом именно в ночь Бараат. В ночь Бараат мусульмане посещают друг друга и дарят подарки, стараясь никого не обидеть. В целом, в священный месяц Шаабан, на который приходится ночь Баарат, верующим желательно совершать больше благих дел - соблюдать пост, раздавать добровольные пожертвования и так далее, так как правоверные верят, что все хорошие деяния, совершаемые в восьмом месяце исламского календаря, в 700 раз увеличиваются и поднимаются без всяких препятствий к небесам. Поэтому желательно в месяце Шаабан соблюдать пост - особенно он ценен 15-го числа и в последний понедельник месяца. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки