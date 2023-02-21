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Мэрия Тбилиси объявила об ограничении движения в районе Сабуртало
Мэрия Тбилиси объявила об ограничении движения в районе Сабуртало
Ремонтные работы продлятся с 21 февраля по 1 апреля 21.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-21T10:04+0400
2023-02-21T10:04+0400
2023-02-21T10:04+0400
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новости
тбилиси
мэрия тбилиси
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Передвижение транспорта будет ограничено по случаю ремонтных работ на перекрестке проспекта Александра Казбеги и улицы Тамарашвили, говорится в сообщении на сайте мэрии Тбилиси.При этом мэрия отметила, что автомобилистам не придется менять маршрут, так как этот перекресток не закрывается.Перекресток Казбеги-Тамарашвили является одной из ключевых развязок в столичном районе Сабуртало. В час пик на проспекте Александра Казбеги постоянно пробки. Ремонтные работы продлятся с 21 февраля по 1 апреля.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, мэрия тбилиси, грузинские дороги, машины и их водители
грузия, новости, тбилиси, мэрия тбилиси, грузинские дороги, машины и их водители
Мэрия Тбилиси объявила об ограничении движения в районе Сабуртало
Ремонтные работы продлятся с 21 февраля по 1 апреля
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Передвижение транспорта будет ограничено по случаю ремонтных работ на перекрестке проспекта Александра Казбеги и улицы Тамарашвили, говорится в сообщении на сайте мэрии Тбилиси.
При этом мэрия отметила, что автомобилистам не придется менять маршрут, так как этот перекресток не закрывается.
Перекресток Казбеги-Тамарашвили является одной из ключевых развязок в столичном районе Сабуртало. В час пик на проспекте Александра Казбеги постоянно пробки.
Ремонтные работы продлятся с 21 февраля по 1 апреля.