https://sputnik-georgia.ru/20230221/meriya-tbilisi-obyavila-ob-ogranichenii-dvizheniya-v-rayone-saburtalo-275065743.html

Мэрия Тбилиси объявила об ограничении движения в районе Сабуртало

Мэрия Тбилиси объявила об ограничении движения в районе Сабуртало

Ремонтные работы продлятся с 21 февраля по 1 апреля 21.02.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

тбилиси

мэрия тбилиси

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Передвижение транспорта будет ограничено по случаю ремонтных работ на перекрестке проспекта Александра Казбеги и улицы Тамарашвили, говорится в сообщении на сайте мэрии Тбилиси.При этом мэрия отметила, что автомобилистам не придется менять маршрут, так как этот перекресток не закрывается.Перекресток Казбеги-Тамарашвили является одной из ключевых развязок в столичном районе Сабуртало. В час пик на проспекте Александра Казбеги постоянно пробки. Ремонтные работы продлятся с 21 февраля по 1 апреля.

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Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, мэрия тбилиси, грузинские дороги, машины и их водители